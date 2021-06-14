Санкции США против российского госдолга вступили в силу 3 14.06.2021, 10:59

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Они были объявлены 15 апреля.

14 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские государственные облигации, выпущенные после этой даты, пишет «Новое время».

Об этих санкциях в Минфине США объявили 15 апреля этого года. США тогда обвинили Россию в попытках подорвать демократические выборы в США и союзнических странах, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру США и стран-союзников, транснациональную коррупцию с целью повлиять на зарубежные правительства.

Глава Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США) определил Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ и Министерство финансов России «политическими подразделениями, агентствами или структурами правительства Российской Федерации». С 14 июня американским финучреждениям запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. На вторичный рынок запрет на распространяется. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.

Российский Минфин проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) по средам. В министерстве заявили 11 июня, что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг Российской Федерации со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов прекращается размещение выпусков ОФЗ, дата начала размещения которых установлена ранее 14 июня 2021 года». Начиная с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня 2021 года, подчеркнули в Минфине РФ.

Если доразместить старые бумаги после даты вступления санкций в силу, получится, что у старых и новых бумаг будет один и тот же идентификационный номер, и американские инвесторы станут опасаться, что их обвинят в запрещенной покупке новых ОФЗ.

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