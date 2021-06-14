Кому в Минске отключат горячую воду на этой неделе 1 14.06.2021, 11:07

Проверьте свой адрес.

По доброй традиции понедельник начинаем с новостей про воду, а точнее про ее отсутствие. Ниже список тех, кому перешла эстафета на этой неделе. Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы, пишет «Онлайнер».

Тем, кто нашел себя в перечне, — удачи, продержаться без горячей воды нужно будет 13 дней.

С 14 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Грушевская, 15, 17;

Маяковского, 35;

Пулихова, 43.

С 15 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Алибегова, 3, 5, 7;

Барамзиной, 4, 6, 8, 8А; 9, 10, 10А; 12, 12А; 13, 15, 16, 18, 20;

Березогорская, 6, 7, 8;

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16к1; 17;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Дзержинского пр., 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104, 106;

Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Любимова пр., 4, 6, 8;

Победителей пр., 112;

пр. Газеты «Звязда», 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19В; 21, 23;

пр. Газеты «Правда», 1, 3А; 3, 5, 5А; 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14к2, 14к3; 16, 20, 22, 26к2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40, к. 1, 40, к. 2; 42А; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, к. 2; 58, к. 2; 60, к. 2; 64 к. 2;

Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20;

Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 13, к. 1; 15, 15А; 17;

ЦУВД Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 9 вблизи д. Волма.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Брилевский тупик, 55;

Брест-Литовский тупик, 13;

Газеты «Звязда» пр., 33;

Голубева, 19, 21;

Дзержинского пр., 69, к. 1, 69, к. 2, 73, 73а, 75, 77, 77а, 83, 83, к. 1; 83, к. 2; 83, к. 3; 83, к. 6; 83, к. 7; 83, к. 8; 83, к. 9; 83, к. 15; 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100;

Казинца, 6а, 32;

Корженевского, 1а;

Семашко, 1, 3, 6 (дом-интернат), 8, 8, к. 5; 8, к. 7; 8, к. 8; 10, 10а, 12а, 14, 33.

С 16 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36, к. 1; 36, к. 3; 36, к. 4; 36, к. 5; 38, 40, 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 50б; 52, 56, 58, 62, 64, 66;

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, к. 2; 7, к. 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Селицкого, 65, 67, 67а; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Шабаны, 17.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

д. Ельница, 81, 82, 83, 84;

Зеленая, 1а;

Инженерная, 1, 2а, 4, 12, 14, 17а, 26, 28;

Машиностроителей, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 25а, 28, 29, 30;

Партизанский пр., 174;

Промышленная, 4, 6б, 10, 15, 21б, 21в, 21г, 23, 24, 26;

Промышленный пер., 7, 8, 8а, 9, 11, 12а;

Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 60, 61а, 70;

Свислочская, 11;

Селицкого, 9, 12, 13а, 15а, 15б, 17, 19, 21, 21, к. 1; 21, к. 3; 21, к. 5; 23, 25, 31, 31в, 35а, 37, 39, 82, 113;

Социалистическая, 2;

Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

С 17 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Мельникайте, 8, 8а; 12, 16;

Обойная, 4, к. 1; 4, к. 2;

Станиславского, 11а;

Стрелковая, 11а, 11б; 13.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Буденного, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

Велозаводская, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10;

Велосипедный 2-й пер., 1, 3;

Витебская, 10;

Грицевца, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13;

Герцена, 1, 2—12;

Долгобродская, 26, 28, 30;

Димитрова, 3, 5;

Зыбицкая, 2—10, 27;

Заславская, 23, к. 1; 23, к. 2;

Замковая, 25, 27;

Интернациональная, 9—40;

Казарменный пер., 3, 4, 5, 5а;

Кирова, 18, 26, 43, 49, 51;

Клубный проезд, 1, 3;

Клумова, 5, 7, 11, 23, 25;

Кошевого, 1, 5, 8, 10, 18, 24, 26, 28;

Красноармейская 4 – 16, 7 – 37, 7а, 16а, 20а, 21а, 22 – 28, 22а, 24а, 32, 32а, 34, 34а, 36;

Купалы 5 – 11;

Кирилла и Мефодия, 3, 4—8;

Кирова, 33;

Комсомольская, 3—13, 15а, 21;

Красноармейская, 3;

Купалы, 4, 17—25;

Ленина, 2—11, 27;

Маркса, 34—50;

Музыкальный, 3, 5;

Нахимова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25а, 27а, 29а, 33;

Независимости пр., 19—32, 27а (гостиница «Кемпинский»);

Немига, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;

Октябрьская пл., 1;

Освобождения, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13;

Первомайская 2, 12—16, 14, к. 1; 14, к. 2;

Победителей пр., 1—31;

Рабочий пер., 1, 4, 5, 6;

Раковская, 2а, 4, 4а, 12, 12а, 14, 14в, 16, 16а, 16б, 18, 15, 17, 17а, 19, 19а, 20;

Революционная, 1, 3—14, 6в;

Рыбалко, 1, 2, 3, 4, к. 1; 4, к. 2; 8, 16;

Свободы, 2, 2а, 4—23, 7б, 23а;

Серафимовича, 2, 4, 6, 6, к. 2; 8, 8а, 10, 21;

Смоленская, 2, 7;

Станиславского, 14, 15, 16, 16а, 22, 22а, 24, 34;

Стахановская, 1, 4, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 20к.2, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Стрелковая, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8;

Судмалиса, 3, 3а, 7, 10, 10а, 14, 16, 22, 22а, 24;

Тракторостроителей бульвар, 3, 5;

Ульяновская 3—7;

Фабричная, 10, 12, 14, 16, 17, 18а, 19, 23, 25, 26, 27, 30;

Чеботарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Щербакова, 17, 19—22, 24—27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 34, к. 2; 35, 36;

Щербакова пер., 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12;

Энгельса, 13—27;

Энгельса, 1, 7, 7а, 4—18.

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