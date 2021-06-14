Таракану все чаще снится тюремная роба и судебная скамья

Таракану все чаще снится тюремная роба и судебная скамья5
- 14.06.2021, 11:22
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Гаага — это самый лучший для него вариант.
В эфире телеканала «Euronews» заявили, что Лукашенко может закончить свои дни в Гааге. Ведущий вспомнил о пожизненном приговоре экс-генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, вынесенный Гаагским судом на прошлой неделе.
Также Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призвал лидеров ЕС ввести жесткие экономические санкции, расширить «черные списки» и созвать международный трибунал для расследования преступлений режима Александра Лукашенко.
Читатели сайта Charter97.org считают, что наказание для режима Лукашенко становится неотвратимым.
«Требуем суда в Гааге и признать это чудовище и хунту международными преступниками».
«Уверен, что шкловскому преступнику все чаще снится тюремная роба и судебная скамья».
«Вы ж посмотрите на его глаза и будет все понятно.Человек не в себе».
«Фашиста должен судить белорусский народ и приговор ему — исключительная мера».
«Скамья подсудимых все ближе. Думаю, что мы не увидим такого достоинства, как у активистки «Европейской Беларуси». Лукашенко будет плакать и умолять о прощении».
«Ну что, кукарача, твой тапок ждет тебя».
«Гаага — это самый лучший вариант для Таракана».
«Нет уж, пусть осваивает родные ему тюремные застенки. В том виде, какие он воспроизвел для нашего народа».
«Лучше Гаага на чужбине, чем линч на родине».
«Сашка, напиши хоть что нибудь в оправдание, ты же 27 лет говорил, а то ведь посадят».
«Какая Гаага, Лукашенко его же бандюки задушат в кабинете».
«Только Международный суд! Вы же знаете, какие у нас суды, когда коррупция щупальца запустила во все структуры власти, а правоохранительные органы поражены полностью».
«Убийца, мошенник и узурпатор, фашистский каратель и террорист должен быть наказан непременно», — резюмируют читатели сайта Charter97.org.