Почему вчера Россия проиграла Украине 2 Telegram-канал «СерпомПо»

14.06.2021, 11:25

3,822

Гол Ярмоленко может считаться лучшим голом начавшегося европейского чемпионата.

Вчерашняя трансляция матча Нидерланды – Украина началась с хамства российского госТВ.

Оно отказалось показывать представление команд. Зрители не услышали гимнов, не увидели церемонии открытия матча. Вероятно, из-за фуфаек украинской сборной, на которые нанесены контуры страны - международно-признанные границы великой нашей соседки, раскинутой между необъятным гоголевским синим небом и морями золотистых земных хлебов.

Не показали. «Это мелко, Хоботов»!

Дальше был матч – яркий, драматичный, нервный.

Сборная Нидерландов была сильнее, но как же здорово сражалась Украина! Проигрывая 0 – 2 сравнять счет. Получить затем третий мяч в свои ворота, но все же играть до последней секунды. А красивый гол Андрея Ярмоленко – в девятку издалека, может считаться лучшим голом начавшегося европейского чемпионата. Вратарь вспорхнул бабочкой, взмахнул руками, изогнулся, но, словно был отброшен порывом ветра – мяч врезался в «девятку», обжег воздух вокруг руки голкипера.

Сравните этот матч с унылой игрой сборно-разборного коллектива «космос-Стаса», который проигрывая Бельгии, уныло двигался во втором тайме по полю так, будто это он побеждает, а не его выносят на родном питерском стадионе «в одну калитку».

Но вернемся к началу матча Украина – Нидерланды. К отказу показывать представление команд.

Наши власти возмущаются «политизацией футбола» Украиной, решившей нанести на футболки «политические» символы. А сами-то вы чем заняты? Почему обязательная церемония, которую всегда показывали, на этот раз проигнорирована?

Почему вы, госТВ, тащите в футбольный чемпионат политику? Режете трансляцию из чисто политических соображений? То же самое, между прочим, было и на чемпионате мира по хоккею, когда российское ТВ отказалось показывать награждение победителей турнира, с которого вылетела сборная нашей страны.

Правильным решением было проявить державное спокойствие, в духе полюбившегося вам в последние дни Александра III – показать начало матча, дать россиянам возможность услышать гимн Украины, вглядеться в лица игроков сборных. Но … Испугались, проявили неуверенность, замельтешили. А испугавшись, показали слабость – тем самым проиграли. Не только в зрелищности футбола национальных сборных. Но и в политике.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».