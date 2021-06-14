Археологи обнаружили редкий артефакт эпохи викингов 14.06.2021, 12:05

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Фото: Åge Hojem / Norwegian University of Science and Technology

Эпоха викингов представляет собой один из самых знаменательных периодов в средневековой европейской истории.

Норвежские археологи обнаружили в богатом женском захоронении эпохи викингов украшения и остатки текстиля. Ученые обратили внимание на наличие вышивки на одном из больших кусков шерстяной ткани. Они отметили редкость подобного артефакта для этого времени. О находке сообщило издание Norwegian SciTech News, пишет N+1.

Эпоха викингов представляет собой один из самых знаменательных периодов в средневековой европейской истории. Как правило, эта эпоха ограничивается VIII–XI веками, когда скандинавы совершали набеги на соседние государства, выстраивали торговые сети и широко расселялись по Европе, вероятно, достигнув даже Северной Америки.

Сегодня известны многочисленные богатые погребения и коллекции артефактов, относящиеся к эпохе викингов. На территории Норвегии одним из ведущих исследовательских центров, изучающих этот исторический период, выступает Музей Норвежского университета естественных и технических наук. Так, несколько лет назад археологи из этого учреждения нашли уникальное захоронение, состоящее из двух погребальных лодок. В одну из них с останками викинга-мужчины через сто лет поместили другую, на этот раз с останками женщины. Такие погребения, как правило, содержат богатый инвентарь, позволяющий по-новому взглянуть на быт и религиозные представления древних скандинавов.

Norwegian University of Science and Technology

Археологи из Музея Норвежского университета естественных и технических наук обнаружили украшения и остатки текстиля в женском погребении в небольшой деревне Хестнес на юге Тренделага. Находка относится к 850–950 годам, то есть к эпохе викингов. Захоронение обнаружено при строительстве дороги в Центральной Норвегии.

Ученые обратили внимание на необычность находки. Сохранившийся текстиль представляет собой не просто кусок шерстяной ткани, но и содержит вышивку. Археологи отметили, что им известно буквально два примера таких артефактов, оба из знаменитых датских курганов эпохи викингов – Осеберг и Маммен.

Norwegian University of Science and Technology

Исследователи сообщили, что артефакты обнаружены в нетипичном для Центральной Норвегии захоронении. Покойная находилась в деревянной погребальной камере в длинном кургане. В могиле также обнаружили трехлепестковую брошь и несколько сотен миниатюрных жемчужин. Исследователи предполагают, что жемчугом была расшита одежда женщины.

Текстиль же, по мнению археологов, представляет главную ценность. Они обнаружили шесть кусков шерстяной ткани и два льняной, отличных по качеству, структуре и внешнему виду. Ученые видят в этом богатство погребенной, учитывая дороговизну таких нарядов в эпоху викингов. Они предполагают, что женщина была одета в платье, под которым находилась рубашка из льна или тонкой шерсти. На ее плечах, скорее всего, находилась накидка с вышитыми декоративными элементами. Ученые смогли установить, что некоторые нити имеют другую пигментацию. Дополнительную информацию они надеются получить при помощи изотопного анализа.

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