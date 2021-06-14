В Беларуси прорабатывается решение об изъятии валютных вкладов? 12 14.06.2021, 12:07

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Самое время снимать деньги со счетов.

С 9 июля вступает в силу постановление Нацбанка о валютных ограничениях. Telegram-канал «Ник и Майк» пишет, что поступают сведения, что всерьез прорабатывается решение об изъятии валютных вкладов.

«Выдача либо в рублях (одна из причин, почему держат низкий курс), либо в валютных облигациях. По некоторым сведениям, их уже печатают за рубежом.

Наш совет – прежний. Никаких дел с хунтой. Сейчас самое время забрать свои деньги, даже если это обозначает потерю процентов. Вы же видите: хунта не остановится ни перед чем. А главное ее умение – грабить», – пишет Telegram-кнаал.

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