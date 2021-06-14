Марина Адамович рассказала, в каких условиях содержится Николай Статкевич 7 14.06.2021, 12:23

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Камера политзаключенного узкая, руками можно упереться в противоположные стены.

Жена одного из лидеров оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович поделилась текстом письма от мужа. Она сообщила, что сразу после свидания, в тот же день, Николая перевели в «новую» камеру. Вот ее и связанные с этим смены в своих спортивных привычках политзаключенный и описал в письме:

- 10 июня получила письмо от Николая за 6 июня. В письме он немного пишет про свою камеру, отвечая на мой вопрос о том, сколько раз он сейчас занимается физкультурой.

«Ты задавала вопрос о том, сколько раз в день я занимаюсь физкультурой. Тут пришлось отказаться от утренней разминки и перенести ее на прогулку, потому что я всегда делал ее возле открытого окна, а тут камера узкая, руками можно упереться в противоположные стены.

Нет, она длинная и санитарные меры про площади и объему выполняются, но под оконцем можно стоять только боком, уперевшись плечами во второй ярус кровати, животом в узкий и длинный столик, имея металическую полку возле носа. Не разомнешься. Поэтому в камере делаю только упражнения для спины и пресса.

Сейчас начал делать еще упражнения на равновесие. Стоя на одной ноге, закрыв глаза. Тренирую сигнальные системы и механизмы обратной связи, потому что в камере они мало задействованы».

Вот такая, оказывается, может быть камера, в которой один взрослый человек легко упирается не то, что руками, а локтями в противоположные стены.

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