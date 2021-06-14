Гражданский кодекс Беларуси планируют изменить 4 14.06.2021, 12:43

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Фото: Белновости

Какие нормы в нем появятся.

В новой статье Гражданского кодекса, как сообщает kp.by, будет предусмотрена дополнительная охрана изображений граждан. Публиковать в интернете фотографии человека без его согласия будет запрещено.

- Статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина, за исключением тех случаев, если это не общая фотография в общественном месте, - прокомментировал министр юстиции Олег Слижевский в эфире телеканала СТВ.

Изменения коснутся и вопроса сделок с подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Для таких сделок достаточно будет согласия одного законного представителя ребенка. В кодексе будет прописан и верхний предел для мелкой бытовой сделки, участниками которой могут быть и несовершеннолетние: это три базовые величины, или 87 рублей.

Кроме того предполагается, что в Гражданском кодексе больше не будет верхнего предела срока действия доверенности (сейчас это три года). Стороны смогут сами определять нужный срок действия доверенности. Если он не будет указан, по умолчанию будет подразумеваться годовой срок действия документа.

Появится и безотзывная доверенность. Это значит, что документ нельзя будет отозвать до того, как истечет срок его действия.

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