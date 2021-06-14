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Софии Сапеге предъявили обвинение по статье 130 УК Беларуси

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  • 14.06.2021, 12:58
  • 3,876
Софии Сапеге предъявили обвинение по статье 130 УК Беларуси
София Сапега

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданке РФ Софии Сапеге, которую задержали вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске, предъявлено обвинение по ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Об этом источник сообщил «Новой газете».

Издание также сообщает, что, по предварительной информации, гражданку России подозревают и в «организации массовых беспорядков» (ч.1 ст. 293 УК ), «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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