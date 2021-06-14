Софии Сапеге предъявили обвинение по статье 130 УК Беларуси 5 14.06.2021, 12:58

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София Сапега

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданке РФ Софии Сапеге, которую задержали вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске, предъявлено обвинение по ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Об этом источник сообщил «Новой газете».

Издание также сообщает, что, по предварительной информации, гражданку России подозревают и в «организации массовых беспорядков» (ч.1 ст. 293 УК ), «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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