Большинство американцев хотят, чтобы США боролись против влияния России и Китая 2 14.06.2021, 13:01

Появились результаты опроса.

США должны бороться против влияния России, считают 92% жителей США. Об этом свидетельствуют результаты опроса ABC News и Ipsos, который проводился с 11-го по 12 июня, пишет "Гордон".

Так, 40% американцев считают, что борьба против российского влияния должна быть главным приоритетом Соединенных Штатов. 52% ответили, что такая политика должна быть среди приоритетов страны. С ними не согласны 7%.

Что касается борьбы с влиянием Китая, 45% опрошенных полагают, что это должно стать главным приоритетом США. 47% поставили эту проблему в один из приоритетов страны, а 7% высказали противоположное мнение.

Кроме того, 49% американцев доверяют президенту Джо Байдену в его будущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. 16% доверяют немного, а 34% не доверяют.

Большинство опрошенных (85%) высказалось за уменьшение военных обязательств США в других странах. Не согласились с этим 15%.

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