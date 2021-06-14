Работников «Нафтана» вместо отпусков незаконно отправляют в колхозы

Работников «Нафтана» вместо отпусков незаконно отправляют в колхозы4
- 14.06.2021, 13:03
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Рабочие, сколько вы будете это терпеть?
Подписчики Telegram-канала «Рабочы рух» сообщают, что работников ОАО «Нафтан» незаконно, без оформленных письменно распоряжений, отправляют... в колхозы! Вместо отпуска. По документам они в это время якобы остаются на своих рабочих местах.
«Может, пора уже научиться объединяться и говорить нет? Проводить работу в коллективе, не подписывать всё подряд, что суют, понять, наконец, что вы — люди и имеете право людзьмі звацца?» — пишет Telegram-канал.