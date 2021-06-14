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Прокативший тюленя на доске англичанин стал звездой Сети

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  • 14.06.2021, 13:49
  • 1,944
Прокативший тюленя на доске англичанин стал звездой Сети

Плавая на доске с веслом, мужчина заодно покатал тюленя.

Кенк Албайрак-Туй никогда раньше близко не контактировал с тюленями, так что эта встреча запомнится ему надолго, пишет 120.su.

Житель Дорсета (Англия) лишь недавно увлёкся катанием на доске с веслом, и вот пятый или шестой выход в море подарил ему удивительные впечатления. Кенк отважился заплыть дальше обычного и глазам своим не поверил, когда на его доску влез тюлень.

Поначалу мужчина даже опасался, что увесистое животное перевернёт доску, но всё обошлось. Тюлень немного погрелся на солнышке, а после, смерив Кенка внимательным взглядом, вновь скрылся в воде.

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