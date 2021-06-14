Белорусская семья тратит на питание почти 40% своего бюджета 9 14.06.2021, 13:42

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А вы сколько?

По данным обследования домашних хозяйств от официального Белстата за первый квартал этого года, большая часть денег белорусов уходит на еду. На втором месте траты на жилье, на третьем — транспорт. После идут расходы на интернет и связь, а за ними — на «коммуналку», пишет «Онлайнер».

Среднестатистический условный белорус больше всего денег — 39,6% своего бюджета — тратит на еду.

Дальше топ-5 категорий по тратам выглядит так:

- жилье — 11,4%;

- транспорт — 8%;

- информация и связь — 7,7%;

- ЖКХ — 7,2%;

- здравоохранение — 6,4%.

А вы какой процент от бюджета тратите на питание?

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