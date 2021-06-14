Белорусская семья тратит на питание почти 40% своего бюджета

Белорусская семья тратит на питание почти 40% своего бюджета9
- 14.06.2021, 13:42
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А вы сколько?
По данным обследования домашних хозяйств от официального Белстата за первый квартал этого года, большая часть денег белорусов уходит на еду. На втором месте траты на жилье, на третьем — транспорт. После идут расходы на интернет и связь, а за ними — на «коммуналку», пишет «Онлайнер».
Среднестатистический условный белорус больше всего денег — 39,6% своего бюджета — тратит на еду.
Дальше топ-5 категорий по тратам выглядит так:
- жилье — 11,4%;
- транспорт — 8%;
- информация и связь — 7,7%;
- ЖКХ — 7,2%;
- здравоохранение — 6,4%.
А вы какой процент от бюджета тратите на питание?