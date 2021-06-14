«Говорящие головы» без мозгов и «пигмеи»: встреча с послами прошла так себе 42 14.06.2021, 13:50

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Владимир Макей

Шавка Лукашенко Владимир Макей выступил с резкой критикой стран Запада.

И это произошло, буквально через несколько дней после встречи главы МИД Владимира Макея с послами Запада в Беларуси. Кажется, та беседа не задалась.

«Вся проблема в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах и, в частности, в нашем государстве. И это самая большая опасность», — приводит слова Владимира Макея БелТА.

По его словам, под видом провозглашения выхолощенных современных лозунгов о демократии западные политики поощряют головорезов. В целом, отметил глава МИД, в международных отношениях пышным цветом расцветает триумф «говорящих голов без мозгов».

«Ошибка первая: эти говорящие головы не имеют способности видеть на шаг вперед. И второе: они рассматривают мир в одномерном измерении, не многомерном. Настоящий врач видит, что организм — это сложная система. И врач чувствует при этом свою ответственность. Эти же не чувствуют ответственности», — сказал Макей.

Глава МИД заявил, что «западные говорящие головы» ради достижения своих целей готовы действовать любыми способами и методами: «уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, а уже и теракты (что было в Беларуси, 8 случаев за 6 месяцев прошлого года), и попытки переворота, и война».

«Сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное. Все это, должен сказать, абсолютная мишура, и за этим скрывается намного большее», — подчеркнул он.

По его словам, у западных стран в отношении Беларуси «блицкрига не получилось, поэтому, заявил он, надо любыми способами додавить страну. В целом же, сказал Макей, есть опасность новой Холодной войны.

«Пигмей-Литва говорит, что «Мы будем продолжать давить на Беларусь, мы будем работать с Украиной, Молдовой и Грузией». Они выставляют себя в качестве великанов, которые хотят играть чуть ли не определяющую роль в нашем регионе и, может быть, даже в международной политике», — считает глава МИД.

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