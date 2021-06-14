Зеленский поговорил с Джонсоном о членстве в НАТО 1 14.06.2021, 14:07

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Владимир Зеленский

Разговор состоялся после саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил ситуацию на Донбассе, стремление Украины к членству в НАТО и укрепление флота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-служба офиса президента в понедельник, 14 июня.

Разговор состоялся после саммита "Группы семи", который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начался в понедельник.

В ОПУ отметили, что ключевое внимание Зеленский и Джонсон уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, "которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов для безопасности".

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями", - сказал президент Украины британскому премьеру.

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