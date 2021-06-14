Топ-6 недорогих дач под Минском, где можно отдохнуть сразу после покупки 14.06.2021, 14:13

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Фото: Domovita.by

В Минском районе сейчас продают сотни дачных домов.

Лето пришло к белорусам с опозданием, но все же теплые деньки добрались и до нас. Разбираемся, сколько стоит купить загородный дом неподалеку от столицы, чтобы отдыхать там на выходных, пишет myfin.by.

В Минском районе сейчас продают 350 дачных домов. Большая часть из них находится в западном направлении, там же располагаются и самые выгодные варианты. Найти что-то хорошее до $10 тысяч не стоит и надеяться, но выбрали для вас неплохие предложения от $10 до $24 тысяч.

Чайка, $9 900

Двухэтажный дачный дом с гаражом в подвале, где поместятся сразу две машины. Из коммуникаций проведены электричество и сезонная вода. Внутри постелен деревянный пол, новые окна с деревянными рамами, а еще есть погреб. Неподалеку работают магазин, а еще можно заказать доставку продуктов.

Добраться на машине можно за 45 минут. Но если нужен общественный транспорт, то от Каменной горки ходят маршрутки. Путь займет около часа и 15 минут, если выезжать из центра.

Светлые пруды, $13 500

Одноэтажный садовый дом с удобными подъездными путями. Когда-то он был деревянным, но его обложили кирпичом. Дом отапливается печью, а хозяева оставляют всю мебель и технику. На участке построен кирпичный гараж, летняя кухня с отдельной плитой, а еще там растут яблони, груши, сливы и виноград.

Из центра Минска на машине путь занимает 35 минут. На автобусе ехать придется примерно час.

Лусково, $15 000

Двухуровневый дом 1991 года вблизи водохранилища Вяча. Кажется, что пристройку делали на пристройке, а потом все вместе покрасили, поэтому смотрится интересно. Внутри печное отопление, но нет коммуникаций. Участок 6 соток, есть баня, а под домом подвал. Хорошие подъездные пути и транспортное сообщение.

Из Минска можно добраться за 35 минут на машине или за 40 минут на автобусе.

Пралески, $19 800

Это сборно-щитовой дом 1986 года, который реконструировали в 2020-м. Провели капитальный ремонт фасада, утеплили, провели электропроводку, оборудовали пристройку и мансарду. Внутри тоже свежая отделка: стеклопакеты, линолеум, новые межкомнатные и входные двери, облицовка стен. Отопление печное, на улице построен туалет и душевая с подогревом воды.

Из Минска на машине можно добраться за 40 минут. Но в деревне есть ж/д станция, поэтому удобно будет ездить на электричке, это займет около часа.

Надежда, $19 900

Маленький, но новый дом на склоне холма в лесу. Построен в 2019 году на участке в 20 соток. Внутри он облицован светлой вагонкой и продается со всей мебелью. В доме есть душ, умывальник и туалет с местной канализацией. Также внутрь провели электричество, конвекторное отопление и водоснабжение из скважины.

Находится он в 40 минутах езды из центра Минска в Логойском направлении. Также туда ходят автобусы и маршрутки, но тогда путь займет около полутора часов.

Автомобилист-04, $24 000

Деревянный дом, который выглядит как самая типичная дача. Изнутри облицован лакированной вагонкой, а на улице построена теплица, растут тюльпаны и садовые деревья. Внутрь проведено электричество, есть сезонная вода, газ из баллонов и печное отопление. Можно провести центральное водоснабжение. Кроме дома, на участке в 4 сотки умещается баня, летняя кухня и сарай.

Несмотря на название товарищества, далеко ехать не придется. Дача находится за Колодищами в 7 километрах от станции метро Уручье. И на автобусе туда можно добраться за 20 минут.

Что в итоге?

Из 350 предложений в Минском районе около половины обойдутся дороже $30 тысяч. За $10 тысяч можно найти только около 30 объявлений, чаще всего это будут старые деревянные дачные домики за МКАД-2. Средний бюджет для покупки дачи с минимально необходимыми удобствами составит от $15 до $20 тысяч. За эти деньги можно найти практически новые дома с проведенными коммуникациями и хорошим расположением.

К слову, в этом году количество сделок по дачным домам вернулось к норме: 700-800 в мае и апреле. Теперь он не много превышает 2019 год, но находится в пределах среднего значения. Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусного ажиотажа весенний уровень мгновенно вырос на 35%, но средние цены практически не изменились.

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