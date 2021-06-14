В Женеве перед встречей Путина и Байдена появилось граффити с Навальным 14.06.2021, 14:46

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Рисунок повторяет петербургский, закрашенный коммунальщиками.

В Женеве, где 16 июня пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, появилось граффити с изображением Алексея Навального и надписью на французском языке «Герой нашего времени». Граффити повторяет рисунок, который был сделан в Санкт-Петербурге и закрашен коммунальщиками, пишет The Insider.

15 июня представители русскоязычной диаспоры в Швейцарии планируют провести в Женеве митинг c требованием освобождения Навального, а также против «политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России».

Граффити в Санкт-Петербурге появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду утром 28 апреля. На рисунке был изображен Навальный, который сложил пальцы рук в виде сердца, рядом была надпись «Герой нового времени». На место сразу прибыла полиция, а следователь взял образцы краски, после чего сотрудники коммунальных служб закрасили граффити.

В Пушкарском саду в Санкт-Петербурге появилось граффити с Навальным. Фото: @pixsl_markov pic.twitter.com/wT28kngLQd — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 28, 2021

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

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