Медики назвали продукты, которые защитят от атеросклероза 14.06.2021, 15:11

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Один из продуктов — помидор.

Страдаете от повышенного уровня холестерина? Хорошие новости: защитить здоровье своих сосудов можно, если регулярно употреблять в пищу некоторые продукты. Какие именно? Рассказывает сайт medicina.ua.

Почему возникает атеросклероз?

В группе повышенного риска – не только те, кто ведут нездоровый способ жизни. Риск возникновения атеросклероза повышают такие факторы:

- Высокий уровень плохого холестерина в крови.

- Высокая концентрация гомоцистеина.

- Повышенное кровяное давление.

- Пониженная чувствительность организма к инсулину.

- Сахарный диабет.

- Избыточный вес.

- Курение.

- Низкая физическая активность.

- Постоянное употребление жирной пищи и сахара.

- Пожилой возраст.

Лучшее, что можно сделать, чтобы избежать атеросклероза – пересмотреть образ жизни и рацион. Питайтесь свежими, здоровыми продуктами, обеспечивающие организм всеми необходимыми питательными веществами.

Что есть, чтобы избежать атеросклероза?

Обязательно замените подсолнечное масло качественным оливковым. Это та самая полезная привычка, предотвращающая дегенерацию артерий. Высокое содержание антиоксидантов и полезных жирных кислот минимизирует влияние свободных радикалов и высокую концентрацию свободных радикалов, выводит из организма плохой холестерин.

Богаты антиоксидантами и помидоры. В них содержится мощное вещество ликопен, регулирующий воспалительные процессы в организме. Зачастую именно хроническое воспаление причина повышенного кровяного давления.

Пренебрегаете овсянкой? Самое время ввести ее в свой рацион. Дело в том, что овес содержит большое количество пищевых волокон, углеводов и незаменимых аминокислот. Овсянка повышает энергетический заряд организма, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. И самое главное: наши артерии становятся менее восприимчивыми к вредным последствиям холестерина.

Если вы любитель красной рыбы, то у нас для вас чудесная новость: лосось один из лучших источников Омега3. А именно Омега3 снижает риск проблем с сердцем и сосудами, эффективно препятствует атеросклерозу. Кроме того, рыба имеет высокую пищевую ценность, снижает риск воспаления в тканях, стимулирует кровообращение, предотвращает развитие гипертонии.

Обязательно ешьте хотя бы раз в неделю грецкие орехи! Они очень богаты аминокислотами, защищающими артерии и предотвращающими развитие многих заболеваний. Больше о пользе орехов читайте здесь. Также рекомендуем дополнить повседневный рацион имбирем, черникой и семенами чиа. Желаем вам крепкого здоровья!

Употребление качественных продуктов питания благотворно влияет на наш организм. Лучше всего выбирать натуральные и содержащие витамины продукты. Употребляйте в пищу свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и рыбу, злаки, поменьше жирной и калорийной пищи, соли, придерживайтесь здоровой диеты. Обязательно помните об умеренных физических нагрузках. Остановитесь на правильном образе жизни, избавьтесь от вредных привычек, принимайте витамины. Не забывайте проходить регулярные медицинские обследования. После соблюдения всех этих рекомендаций, вам не будет страшен атеросклероз.

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