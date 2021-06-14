«У Путина пустой карман в смысле политических предложений» 2 14.06.2021, 15:29

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ФОТО: ТАСС

Эксперт об интонациях президента РФ накануне встречи с Джо Байденом.

Президент Путин в интервью NBC ответил на обвинения в причастности российских властей к громким убийствам. Британский журналист Кейр Симмонс, упомянув слова президента Джо Байдена, задал прямой вопрос: "Господин президент, вы – убийца?" Путин не дал прямого ответа на вопрос, подчеркнул журналист, но сказал, что привык к таким нападкам и назвал их частью "культуры США".

Интервью Путин дал в преддверии встречи с Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве. Стороны уже заявили, что по итогам этой встречи у президентов не будет совместной пресс-конференции.

О том, что ждать от предстоящей встречи и как можно расценивать интонации перед саммитом, «Настоящему времени» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

— Вопрос – убийца ли Путин – был задан Байдену, Ангеле Меркель, Зеленскому. И вот наконец смогли задать его и самому Путину. Как вы расцениваете этот ответ?

— Он вполне предсказуемый, на самом деле это уход от ответа и объяснение, что он привык к тому, что против него клевещут. Вряд ли можно придумать что-то более удачное. Перейти на половину противника – нечем, а по существу сказать, что "да, так получилось" – невозможно. Так что вопрос понятен, а ответ предсказуем и, в общем-то, не содержателен.

— А то, что Путин говорит, что преступники по гибели Политковской, Немцова, Магнитского якобы найдены и некоторые даже сидят, это новая информация?

— Конечно, нет. Это старая позиция, когда нашли исполнителя и не стали искать заказчика. Что в калитку к Еремееву постучались и не смогли ее открыть, что заказчиков убийства Анны Политковской не стали искать. Не то что не смогли найти, а не стали искать. В этом смысле, конечно, система – убийца. Персонально – Путин, но это вопрос второй, а вот система, которую он создал, достаточно прозрачно свои качества демонстрирует, мне кажется.

— А если обратить внимание на интервью, которое давал Путин российскому каналу "Россия 1", и посмотреть на слова, которые он говорит об администрации Байдена, что администрация Байдена профессиональная, складывается впечатление, что Путин при встрече с Байденом стал к нему достаточно комплиментарен. Как вы думаете?

— Это же не значит, что он так думает. Просто перед встречей ему надо сказать какие-то слова. Но он же не скажет: "Такой-то де старик, козел в очках, плюгавый клеветник", – это я Пушкина цитирую. Нет, не может так сказать. Значит, он говорит: "Карьерный дипломат". Зависит от интонации: это может звучать как одобрение, а может звучать как некоторая издевка, по сравнению с Трампом. Так что, опять же, здесь такое настороженное аккуратное дистанционное высказывание о том, что да, вроде уважаемый человек, но в то же время Россия будет вести себя несокрушимо. Примерно такой посыл, насколько я понимаю.

Дело-то в том на самом деле, что у Путина абсолютно пустой карман в смысле политических предложений. Ему нечего положить на стол, кроме еще нескольких десятков ядерных зарядов. За ним стоит модель, которая во всем мире продемонстрировала свою социально-экономическую и любую другую, кроме военной, непривлекательность и неэффективность. А за Байденом стоят союзники по НАТО. Он же не зря сначала с ними пообщался перед тем, как ехать на эту встречу. Где союзники Путина? Он один. И этот саммит будет явно ассиметричен. Собственно говоря, Джейк Салливан так и сказал: "Мы попытаемся что-то сделать с Россией, договориться о стратегических вооружениях, насчет Арктики, насчет климата, насчет гуманитарки в Сирии. А в остальном мы ему скажем, чего мы не допустим". То есть Путину объяснят, что он получит, если будет продолжать себя вести таким же образом, как раньше. Что Путин может возразить?

— Как вы считаете, такие сдержанные комплименты от Путина не связаны ли с отменой санкций против "Северного потока – 2"?

— Нет, я думаю, что это всего лишь один из элементов. При том, что Соединенные Штаты не необратимо отменили санкции. "Северный поток – 2" можно модерировать, можно на него давить, можно ограничивать его пропускную способность – здесь игра не закончена. Поэтому выражать чувство глубокого удовлетворения Путину сейчас совершенно нечем. Нет, он просто перед встречей хочет показать некоторую благорасположенность, умеренность, толерантность – называйте как угодно. Но это вовсе не попытка нащупать какую-то доброкачественную площадку для отношений. Дело в том, что у Путина хороших отношений с Соединенными Штатами быть не может, потому что он им проигрывает в сфере экономики, в сфере культуры, в сфере социальных программ. Он проигрывает, его модель не может конкурировать и представлять столь же привлекательные условия, как западная модель. Поэтому он может только обострять, пугать, рассказывать, как он их уничтожит, и так далее. Но это будет уже после саммита. Перед саммитом, естественно, он логично говорит такие кисло-сладкие нейтральные выражения: "Опытный политик. Мы обо всем поговорим" – и так далее. Ему надо создать ощущение равенства на этом саммите. А на самом деле этот саммит неравных [сторон].

— Есть у вас объяснение, почему не будет совместной пресс-конференции по итогам встречи Байдена и Путина?

— Мне кажется, это тоже достаточно понятно. Но это уже инициатива Соединенных Штатов. Байден и по возрасту, и по психотипу не самый блистательный полемист. А Путин очень опытный, как раз агрессивный такой выступающий. Поэтому для Байдена было бы стратегически неверно вступать в перебранку, в которой мастер – Путин, перед лицом средств массовой информации. Он предпочитает это сделать в раздельном плане, потому что лично как оратор, мне кажется, Путин сильнее Байдена. Зачем Байдену вступать с ним в поединок на поляне, где у Путина может быть преимущество? Мне кажется, это логично со стороны Соединенных Штатов. Может быть, это повод для того, чтобы посмеяться над Байденом, но, мне кажется, такая реакция была бы не слишком умной.

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