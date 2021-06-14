Где можно купить дачу под Гродно и сколько она будет стоить? 14.06.2021, 15:38

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Указ о том, что ветхие домики можно (но не сразу) купить за одну базовую величину, взбудоражил белорусов.

Стать деревенским жителем можно всего за пару десятков рублей. Но пока этот процесс еще только запускается, изучаем частные объявления на популярных интернет-площадках и анализируем, что предлагают и за сколько.

«Вечерний Гродно» решили отправиться подальше от областного центра — в глушь, так в глушь, и посмотрел, что предлагают в отдаленных от Гродно районах.

Зельвенский район

Это территория самого большого искусственного водоема в области Зельвенского водохранилища. В районе водоема есть несколько вариантов: в Ивашковичах за деревянный дом с выходом к реке и в километре от водохранилища просят 7500 долларов. В Новоселках с другой стороны водоема продается дом-дача за 10 тысяч долларов. В Горнах обычная хата с печным отоплением стоит чуть больше 1500 долларов.

Дятловский район

Что мы заем об этих местах? Богатая грибами и ягодами Липичанская пуща, партизанское прошлое и живописная Щара. В Медвиновичах за хату просят 1700 долларов, в соседних Леоновичах аккуратный, обшитый сайдингом коттедж со всеми удобствами, стоит уже 18 тысяч долларов.

А вот на берегах Щары предложений нет. Примыкающие к реке деревни продаваться не спешат. Пару таких варрантов можно найти ниже по течению в Мостовском районе, где Щара впадает в Неман. В Шестилах продают домик-дачу почти за 6 тысяч долларов. По договорной цене продается старая хата в Москалях. Это тоже почти на берегу Щары.

Новогрудский район

Место замков, монастырей и чарующих озер. Возле Свитязи в Новосадах продают дом за 8 тысяч долларов: обычная хата с печкой и садом. Продавец рассказывает, что до озера два километра, а хату можно снести для строительства нового здания. В Валевке в трех километрах от Свитязи можно пробрести недостроенную деревянную дачу за 8000 долларов.

В деревне Гнесичи возле Немана и по соседству с Лавришеским монастырем дом с участком стоит 4000 долларов. Можно поселиться в Щорсах или Понемони. Здесь тоже продают дома с участками по 20 соток, цена договорная.

Ивьевский район

Поехали в Налибокскую пущу. Здесь в окруженных густыми лесами деревнях тоже продают деревенские дома. В Чапуни и Мильве-Березине (это уже территория Ивьевского района) продают дома. За хату в Мильве возле реки просят 8700 долларов, в соседней Чапуни домик обойдется в сумму около 5000 долларов. Несмотря на то, что деревни находятся в пуще, до трассы М 6 отсюда около 10 километров.

На севере района, который славится своими рельефами и шикарными костелами можно найти варианты в Жемыславле или Гераненах.

В Жемыславле кирпичный четырехкомнатный дом стоит 20 тысяч долларов. В Субботниках домик возле костела стоит почти 7000 долларов.

Дома на святой земле

В Слонимском районе, пожалуй, самым престижным местом являются Жировичи. Здесь среди предложений о покупке жилья можно найти не только хаты, но и коттеджи. Цены на дома здесь начинаются от 11 тысяч долларов и заканчиваются суммами в 80 тысяч долларов.

На другом берегу Щары в деревне Шиловичи в 8 км от Слонима и 3 километрах от Жировичей деревянную хату продают за 12 тысяч долларов.

Жизнь в Мире

Перенесемся в самую восточную часть Гродненской области. В Кореличском районе в городском поселке Мир трехкомнатный дом недалеко от замка продается за 15 тысяч долларов. Есть на продаже в Мире коттедж за 70 тысяч долларов и старая хата за… 13900 долларов. Продавец аргументирует такую цену хорошим местоположением: въезд в город по главной дороге и возможность организовать какой-нибудь бизнес или проект.

А что на севере

Этот обзор завершим в отдаленных районах области. Интересно, есть ли предложения возле атомной станции? Оказалось, домов на продажу здесь тоже хватает. В Ворнянах в 5 км от БелАЭС просторный деревянный дом стоит 27 тысяч долларов. В деревне Гоза в двух километрах от станции старый деревянный дом на берегу реки стоит 5000 долларов. Вдобавок к участку обещают красивую природу.

В Ошмянском районе в Крево с известным замком есть несколько вариантов по цене от 3000 за деревянный ветхий дом до 25 тысяч за кирпичный. В Гольшанах кирпичный домик стоит 6000 долларов, за 10 тысяч можно приобрести деревенскую хату с участком полгектара в центре агрогородка.

В Сморгонском районе на границе с Минской областью есть озеро Свирь — популярное место у рыбаков и туристов.

В деревне Горани на продаже два элитных коттеджа из сруба с видом на озеро. Один со всеми удобствами, гаражом, чайным домиком на берегу стоит 180 тысяч долларов. Здесь же в деревне продают целый архитектурный ансамбль с баней, бильярдом и всеми удобствами за 127 тысяч долларов.

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