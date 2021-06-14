COVID-19 против рака: Когда иммунитет сам убивает опухоль 1 14.06.2021, 15:49

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В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19.

Спонтанное излечение от рака — большая редкость. И что интересно, некоторые случаи связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. В научных журналах появились истории пациентов, у которых новообразования исчезли на фоне COVID-19. Специалисты считают: причина — необычная реакция иммунной системы, пишет сайт ria.ru.

Уникальные случаи во время пандемии

В январе исследователи из Королевского госпиталя в графстве Корнуолл в Великобритании опубликовали короткую заметку в Британском журнале гематологии. Они рассказали, что к ним на лечение направили 61-летнего больного, у которого три года назад неудачно прошла пересадка почки. С тех пор ему требовался гемодиализ. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии — злокачественное заболевание лимфатических узлов.

Вскоре пациент снова попал в клинику с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Через 11 дней его выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила.

Аналогичный случай описали в феврале ученые из Исследовательской клиники Хьюманитас в Милане (Италия). Они наблюдали 61-летнего мужчину с пневмонией на фоне COVID-19, осложненной лимфомой Ходжкина.

В процессе лечения заметили — опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.

По мнению медиков, иммунитет в этих случаях отреагировал необычно — вместе с вирусом уничтожил раковые клетки. Такое случается очень редко.

В статье 2012 года ученые из Университета Северной Каролины в Чейпел Хилл (США) собрали данные о 18 людях, у которых началась спонтанная ремиссия диффузной B-крупноклеточной лимфомы — одного из распространенных видов злокачественных заболеваний крови. Некоторые пошли на поправку после перенесенной инфекции.

Авторы описали наблюдения над одной из таких пациенток — женщиной 67 лет. Она обратилась к стоматологу с припухлостью на щеке. Биопсия показала, что это лимфома. За два дня до начала химиотерапии пациентка попала по скорой в больницу с высокой температурой, рвотой, диареей и кашлем. Врачи диагностировали пневмонию, анализы выявили в организме патогенные бактерии Clostridium difficile. Терапия прошла успешно, а заодно пропала и опухоль.

О связи инфекций и спонтанном излечении от рака знали и раньше. Еще в конце XIX века американский врач Вильям Коли делал онкобольным инъекции стрептококковых бактерий. Он называл это вакциной. Современники ему не поверили, но в наши дни ученые доказали — Коли был на верном пути.

Задача вакцин Коли и онколитических вирусов - избирательно заразить и уничтожть только опухолевые клетки, а также активизировать иммунитет на борьбу с раком с помощью т-клеток (клеток-киллеров)

Разумеется, речь не идет о COVID-19 как лекарстве от рака. Напротив, онкология — фактор риска при вирусной инфекции. "Вакцины Коли" сейчас — это специально модифицированные бактериальные и вирусные штаммы (наиболее известны вирусы герпеса и аденовирусы), которые заражают только раковые клетки.

Особенно эффективны такие "вакцины" в сочетании с иммунотерапией при злокачественных заболеваниях крови: они не только напрямую уничтожают больные клетки, но и активируют иммунитет, заставляя его работать избирательно.

Все эти методы пока не без недостатков и проходят апробацию. Но, по мнению специалистов, в большинстве случаев рак не та болезнь, которую можно победить одним лекарством. А значит, у "токсинов Коли" и онколитических вирусов большой потенциал.

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