МИД Дании вызвал российского посла из-за нарушения авиапространства самолетами РФ 8 14.06.2021, 15:57

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Послу России дали понять, что такие провокационные полеты должны прекратиться.

В МИД Дании вызвали посла России из-за инцидента с нарушениями датского воздушного пространства российскими истребителями. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Дании.

"Тот факт, что российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьезным и недопустимым нарушением всех действующих международных норм и правил военных полетов. Это нельзя трактовать как нечто иное, как позорный и совершенно не нужный специально провокационный российский поступок. Поэтому мы реагировали четко, резко и оперативно. Конечно, мы будем обсуждать это с нашими союзниками", - сказал министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Министр иностранных дел будет сопровождать премьер-министра на саммите в понедельник. Во время саммита министр иностранных дел, среди прочего, воспользуется возможностью обсудить нарушения воздушного пространства самолетами РФ со своими коллегами.

"К счастью - это одна из редких ситуаций, когда я чувствую себя вынужденным вызвать посла. Это серьезный и однозначный дипломатический шаг. Послу России дали понять, что такие провокационные полеты должны прекратиться и международные законы и правила следует применять как к России, так и ко всем остальным ", - заявил Кофод.

Как сообщалось, два российских военных самолета утром 11 июня возбудила воздушное пространство Дании и продолжили свой полет, несмотря на предупреждения.

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