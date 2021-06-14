Литва попросила Байдена о большем военном присутствии США в регионе 3 14.06.2021, 16:24

1,488

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Президент Литвы встретился с главой США.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил с президентом США Джо Байденом возможность увеличить военное присутствие США в регионе. Об этом сообщило ведомство президента Литвы по итогам встречи Байдена с лидерами стран Балтии, пишет "Европейская правда".

В разговоре с Байденом Гитанас Науседа подчеркнул жизненно важное значение военного присутствия США в странах Балтии.

По словам президента Науседы, участие США в укреплении региональной безопасности и обороны является наиболее важным фактором для сдерживания России, поэтому страны Балтии стремятся и будут стремиться к еще большему участию Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

"Наша цель - усилить военное присутствие США в Литве и странах Балтии, поскольку это было бы лучшим и наиболее важным выражением внимания к безопасности нашего региона", - добавил Науседа.

Как рассказал Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомо все более агрессивное поведение России.

"Мы услышали заверения, что США видят наш регион как регион стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны", - сказал литовский президент.

Как сообщалось, Науседа, прибыв на саммит НАТО в Брюсселе, заявил, что Североатлантический альянс должен выполнить предоставленные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

В то же время не ожидается, что саммит НАТО назовет даты относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству в Альянсе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».