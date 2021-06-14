«Мне стыдно за таких «коллег» 7 14.06.2021, 17:20

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Крик души медицинского работника.

В редакцию телеграм-канала «Баста» пришло письмо от медицинского работника:

- Все помнят огромную волонтёрскую помощь медицинским учреждениям в самом начале эпидемии ковида, взять, например, 10 ГКБ, волонтёры, не государство, сами белорусы обеспечивали медиков не только СИЗами, но и горячим питанием всех сотрудников.

Сейчас сестры реанимации и всех отделений сдают каждая по 15(!) рублей на «Медицинский вестник».

Когда спрашиваешь: как совесть позволяет спонсировать фашистский режим, когда столько людей не просто пострадало (изувечено морально и психически, убито, до сих преследуется и до сих пор мучается), но и вынуждены были иммигрировать, и среди них множество ваших коллег медиков?

Ответ таков: нас заставляют. Что за ним стоит? Да, мы всё это знаем, но пока нам платят за ковид, мы будем платить взносы в профсоюз, мы будем платить за подписки на газеты, на субботники, лотереи да и на многое прочее, ведь главное, что нам платят за работу с коронавирусом, поэтому мы не обеднеем из-за 15 р, и будем помалкивать, скажут подписать какое-то нелепое обращение против санкций - и его подпишем, и подписывают и врачи, и сестры, ну просто чтобы не было проблем с руководством, чтобы не было лишних вопросов.

Вот она «коллегиальность», вот она «гражданская сознательность», самое главное для людей- собственная выгода, и им невдомек, что платить им обязаны по приказу, и платят им сами белорусы, которые платят налоги, а не руководство больницы. Мне стыдно за таких "коллег".

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