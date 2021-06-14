Как белоруска получала сертификат о вакцинации против COVID-19 и сколько за него заплатила 8 14.06.2021, 17:33

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Фото: Александра РАЗИНА

Александра Разина рассказала, какие документы у нее требовали.

В начале мая корреспондент intex-press.by Александра Разина сделала в Барановичах вторую прививку от коронавируса, но получить заветный сертификат ей удалось лишь спустя месяц. Какие документы потребовали, как выглядит документ о прохождении вакцинации и сколько он стоит? Ответы на вопросы в материале:

Две прививки и… ничего

Свою первую прививку от коронавируса я сделала 14 апреля. А через две недели узнала, что тем, кто привился от ковида, можно будет получить сертификат, подтверждающий прививку. К тому же он будет являться одним из условий беспрепятственного выезда за границу (по крайней мере, такие разговоры идут).

Вторую прививку я сделала 4 мая. Несколько дней после этого я пыталась получить свой сертификат, но заветный документ мне так и не выдали. Все, что мне тогда удалось узнать в инстанциях, в которые я обращалась, что вопрос с сертификатами решается на уровне республики. Проще говоря, их просто не было.

Долгожданный сертификат

Во второй половине мая стало известно, что сертификаты наконец-то начали выдавать. За своим документом я отправилась 10 июня (чтобы наверняка) в Барановичскую городскую поликлинику №3 (туда, где делала прививку).

Из документов понадобились лишь паспорт и выписка из медицинских документов (ее выдали после второй прививки).

В регистратуре меня сразу же направили в кассу, чтобы оплатить сертификат. Его стоимость – пять рублей. Кстати, внести платеж можно было только наличными деньгами.

С чеком я направилась в кабинет доврачебной помощи. Специалист внесла в сертификат мои паспортные данные, данные о вакцине и указала сроки прививки.

Мой сертификат был под номером 93, из чего можно сделать вывод, что больше 90 человек уже забрали свои сертификаты в этой поликлинике на 10 июня. Если честно, я думала, что их гораздо меньше.

Фото: Александра РАЗИНА

Фото: Александра РАЗИНА

Фото: Александра РАЗИНА

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