В Новосибирске на АЗС произошел мощный пожар: видео 21 14.06.2021, 17:42

6,166

Есть пострадавшие.

21 человек, согласно последним данным, пострадал при пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель областного минздрава.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.

"Информация пока только предварительная. Последние данные – 21 пострадавший. Четыре человека отказались от госпитализации, восемь человек, по предварительной информации скорой помощи, в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

В областном минздраве уточнили, что многих пострадавших сейчас осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».