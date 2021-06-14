В Новосибирске на АЗС произошел мощный пожар: видео

В Новосибирске на АЗС произошел мощный пожар: видео21
- 14.06.2021, 17:42
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Есть пострадавшие.
21 человек, согласно последним данным, пострадал при пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель областного минздрава.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.
"Информация пока только предварительная. Последние данные – 21 пострадавший. Четыре человека отказались от госпитализации, восемь человек, по предварительной информации скорой помощи, в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
В областном минздраве уточнили, что многих пострадавших сейчас осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации.