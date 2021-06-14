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Евро-2020: Чехия победила Шотландию

  • 14.06.2021, 18:09
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Евро-2020: Чехия победила Шотландию
Фото: ТАСС/Owen Humphreys

Чех Патрик Шик отметился дублем.

Чехия благодаря дублю Патрика Шика победила в стартовом матче группового этапа Евро-2020 Шотландию, передает pressball.by.

ШОТЛАНДИЯ — ЧЕХИЯ — 0:2

ШОТЛАНДИЯ: Маршалл — Робертсон, Хендри (Макгрегор, 67), Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Армстронг (Фрэйзер, 67), Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс (Нисбет, 79).

ЧЕХИЯ: Вацлик — Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Крал (Голеш, 67), Шик (Крменчик, 87).

ГОЛЫ: 0:1 — Шик (42). 0:2 — Шик (52).

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