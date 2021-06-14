В ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов 14.06.2021, 18:14

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Сертификат ЕС позволит гражданам пользоваться правом на свободное передвижение.

Руководители Еврокомиссии, Европейского парламента и португальского председательства в Совете ЕС приняли участие в церемонии формального подписания регуляторных правил применения цифровых COVID-сертификатов ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Мы можем гордиться этим большим достижением. Европа, которую мы все знаем и которую мы все хотим вернуть, – это Европа без барьеров. Сертификат ЕС снова позволит гражданам пользоваться этим самым осязаемым и заветным из прав ЕС – правом на свободное передвижение", – говорится в совместном заявлении президента Европарламента Давида Сассоли, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Португалии Антониу Кошты.

Целью введения цифровых COVID-сертификатов ЕС является содействие восстановлению свободного и безопасного движения граждан в пределах Евросоюза во время пандемии COVID-19.

Эти документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.

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