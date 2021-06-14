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Чешский футболист забил с центра поля в матче Евро

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  • 14.06.2021, 18:40
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Чешский футболист забил с центра поля в матче Евро

Гол Патрика Шика является рекордом для чемпионатов Европы с 1980 года.

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил гол с центра поля во втором тайме матча группового этапа Евро-2020 против Шотландии. Встреча прошла в Глазго на поле стадиона Хэмпден Парк. Игра завершилась победой Чехии со счетом 2:0.

Как сообщается в аккаунте Евро-2020 в Twitter этот гол забит с 45,5 метров, что является рекордом для чемпионатов Европы с 1980 года.

Второй гол в матче также забил Шик, в первый раз ему удалось отличиться в конце первого тайма (42-я минута), а гол с рекордной дистанции был забит уже после перерыва.

Для Чехии эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2012 года, в последний раз команде удалось переиграть Польшу (1:0).

В следующем туре команде предстоит играть против Хорватии, встреча также пройдет в Глазго 18 июня. В заключительной игре группового этапа команде предстоит встретиться с Англией, матч пройдет в Лондоне 22 июня.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля, турнир проходит в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.

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