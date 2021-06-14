Чешский футболист забил с центра поля в матче Евро

Чешский футболист забил с центра поля в матче Евро1
- 14.06.2021, 18:40
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Гол Патрика Шика является рекордом для чемпионатов Европы с 1980 года.
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил гол с центра поля во втором тайме матча группового этапа Евро-2020 против Шотландии. Встреча прошла в Глазго на поле стадиона Хэмпден Парк. Игра завершилась победой Чехии со счетом 2:0.
Как сообщается в аккаунте Евро-2020 в Twitter этот гол забит с 45,5 метров, что является рекордом для чемпионатов Европы с 1980 года.
Второй гол в матче также забил Шик, в первый раз ему удалось отличиться в конце первого тайма (42-я минута), а гол с рекордной дистанции был забит уже после перерыва.
Для Чехии эта победа стала первой на чемпионатах Европы с 2012 года, в последний раз команде удалось переиграть Польшу (1:0).
В следующем туре команде предстоит играть против Хорватии, встреча также пройдет в Глазго 18 июня. В заключительной игре группового этапа команде предстоит встретиться с Англией, матч пройдет в Лондоне 22 июня.
Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля, турнир проходит в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021
🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH