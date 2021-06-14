Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Завтра в Беларуси снова подорожает бензин7
- 14.06.2021, 18:50
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В 17-й раз с начала года.
Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси – в 17-й раз за текущий год, сообщил концерн «Белнефтехим».
«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», – сказали в компании.
Там также отметили, что с 15 июня на белорусских АЗС будет установлены следующие цены:
литр АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 87 копеек
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 97 копеек
АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 19 копеек
солярка – 1 рубль 97 копеек
Отметим, что это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году.