Светлана Алексиевич пишет книгу о белорусской революции 3 14.06.2021, 19:11

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Светлана Алексиевич

Фото: Reuters

Писательница считает, что во время протестов белорусы стали нацией.

Светлана Алексиевич, которая в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе, пишет книгу о протестах в родной Беларуси, сообщает Reuters. По словам самой писательницы, протесты в Беларуси были уникальными, поскольку у этой революции было «женское лицо».

В разговоре с представителями агентства, Алексиевич заявила, что за месяцы протестов белорусы «смогли сделать то, что не удавалось на протяжении сотен лет, смогли стать нацией».

Алексиевич заявила, что белорусские протестующие сделали что-то уникальное. «У нашей революции женское лицо. Если бы у нее было мужское лицо, она, вероятно, была бы о войне и кровопролитии. И даже если немедленного результата нет, он появится, как у кротов, которые роют тоннель в будущее», - сказала писательница.

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