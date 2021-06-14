закрыть
14 июня 2021, понедельник, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Алексиевич пишет книгу о белорусской революции

3
  • 14.06.2021, 19:11
  • 1,696
Светлана Алексиевич пишет книгу о белорусской революции
Светлана Алексиевич
Фото: Reuters

Писательница считает, что во время протестов белорусы стали нацией.

Светлана Алексиевич, которая в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе, пишет книгу о протестах в родной Беларуси, сообщает Reuters. По словам самой писательницы, протесты в Беларуси были уникальными, поскольку у этой революции было «женское лицо».

В разговоре с представителями агентства, Алексиевич заявила, что за месяцы протестов белорусы «смогли сделать то, что не удавалось на протяжении сотен лет, смогли стать нацией».

Алексиевич заявила, что белорусские протестующие сделали что-то уникальное. «У нашей революции женское лицо. Если бы у нее было мужское лицо, она, вероятно, была бы о войне и кровопролитии. И даже если немедленного результата нет, он появится, как у кротов, которые роют тоннель в будущее», - сказала писательница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский