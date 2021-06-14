Генсек НАТО: Не России решать, будет ли Украина членом Альянса

Генсек НАТО: Не России решать, будет ли Украина членом Альянса5
- 14.06.2021, 19:25
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Йенс Столтенберг подчеркнул, что РФ не будет иметь влияния на решение о вступлении Украины в Альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.
Об этом он заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Каждая страна выбирает свой путь, и это касается также вступления в НАТО. Это вопрос к Украине и к тридцати членам НАТО - решать, стремится ли она быть членом Альянса", - подчеркнул он.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что в моменты, когда наступит время рассмотрения этого вопроса, Россия не будет иметь возможности ветировать возможное вступление Украины в Альянс.
Он также сослался на принято 14 июня решение саммита о том, что Украина получит членство через этап ПДЧ.
"Они не могут ветировать, что делать ее соседям. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда большие страны решают, что делать меньшим", - пояснил он.