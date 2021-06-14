Куда полетели белорусские туристы вместо «закрытых» Черногории, Греции, Туниса и Болгарии? 14.06.2021, 19:28

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Около 70% белорусских туристов перенесли свой отдых на пока еще доступные направления.

После того, как ряд популярных европейских курортов закрыл воздушное пространство для самолетов «Белавиа» около 70% белорусских туристов перенесли свой отдых на пока еще доступные направления: Турцию, Египет, Грузию и ОАЭ. Об этом сообщил председатель правления Республиканского союза туристических организаций Руслан Сегенюк.

Остальные 25% ждут открытия приостановленных направлений, всего около 5% отказались от отдыха.

— Представьте, в течение примерно полугода турагенты работали с туристами — это около 50 тысяч оформленных туров. Туристы выбрали, агенты оплатили туроператорам, туроператоры партнерам заграницу и в авиакомпанию. А теперь нужно предложить альтернативу из доступных направлений, подобрать с ними новые варианты, решить все вопросы по документам и переносам оплат, забронировать все у других партнеров по новой. И главное: все это в максимально — нереально — сжатые сроки, — отметил Руслан Сегенюк.

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