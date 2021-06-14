Путин: Придет когда-то обязательно на мое место другой человек 8 14.06.2021, 19:46

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Президент РФ допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News рассказал каким он видит своего преемника на посту главы Кремля. Его текстовая версия опубликована на сайте президента России.

Глава Кремля допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему.

"Придет когда-то обязательно на мое место другой человек… Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин.

Журналист NBC News Кир Симмонс уточнил, ждет ли глава Кремля от своего преемника такой же защиты, как в свое время предложил бывшему президенту РФ Борису Ельцину.

"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения", – отметил Путин.

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