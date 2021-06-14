Мем с собакой продали на аукционе за $4 миллиона 2 14.06.2021, 20:46

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Мем появился в 2010 году.

Популярный интернет-мем с изображением пса породы сиба-ину продали на аукционе в виде NFT-токена. Об этом говорится на аукционном сайте Zora.

Мем продали за 1696,9 единицы криптовалюты Ethereum, что равно приблизительно $4 млн. Победителем стал пользователь с ником pleasrdao.

NBC News сообщает, что часть выручки от продажи перечислят нескольким благотворительным организациям, в том числе Японскому обществу Красного Креста и фонду Всемирной продовольственной программы ООН.

Как говорится на сайте аукциона, история мема началась с фото собаки по кличке Сабоку, которое сделала ее владелица Ацуко Сато 13 февраля 2010 года. После того, как она поделилась ею в своем личном блоге вместе с серией других известных изображений под названием "Прогулка с Кабосу-тян", эти фотографии послужили толчком к появлению мема Doge.

Это изображение примечательно и тем, что его использовали для криптовалюты Dogecoin.

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