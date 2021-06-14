В минском бассейне новое ЧП: ребенка присосало к трубе 2 14.06.2021, 20:56

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фото: onliner.by

У мальчика оказалась скальпированная рана и перелом ноги.

Читательница onliner.by рассказала, что 10 июня ее поход с внуком в бассейн во Дворце водного спорта едва не закончился трагедией: ногу восьмилетнего ребенка засосало в сливную трубу. Освободить ее удалось только после того, как работники бассейна смогли отключить трубу. По словам женщины, медики на месте просили не вызывать скорую, но сами помочь не могли. У мальчика оказалась скальпированная рана и перелом ноги, а его бабушка возмущена тем, что спустя время злополучную трубу снова включили. «Я хочу, чтобы другие родители узнали об этом и их дети не попали в такую же ситуацию. Надеюсь, руководство решит эту проблему», — говорит она.

«Я просила, чтобы его ногу не вытаскивали, иначе ее бы оторвало»

Все случилось в четверг, 10 июня. День выдался очень жарким, и Людмила решила отвести восьмилетнего внука, который приехал в гости на 20 дней, искупаться в бассейн под открытым небом. Воды в нем взрослому по пояс, поэтому женщина не волновалась за внука, который к тому же хорошо плавает.

— Я сама мастер спорта по плаванию и его учила. Когда приехали, первым делом заставила его почитать правила поведения в бассейне и пересказать их мне. Как в школе. В большом бассейне он купался только под моим присмотром, а в детский ходил сам. Но я все равно периодически посматривала, как он там, на всякий случай, — вспоминает бабушка.

фото: onliner.by

Как оказалось, не зря. В какой-то момент мальчик скрылся под водой надолго.

— Я стояла на другом берегу и заметила, что он долго не поднимает голову из воды. Подошла поближе и поняла, что он как-то странно забился в угол бассейна. В этот момент он выныривает и кричит «Бабушка, помоги!».

Женщина бросилась в бассейн и попыталась вытащить ногу внука, которая практически по пах была в трубе. Не удалось — давление было слишком сильным.

— В этот момент ко мне вразвалочку подошла инструктор бассейна и спросила, что случилось. Да я быстрее до ребенка доплыла в свои 58 лет с радикулитом и остеохондрозом, чем эта инcтруктор дошла! Потом она тоже прыгнула в воду и начала кричать, чтобы выключили насос, — вспоминает женщина. — Пока они сбегали и выключили рубильник, мы держали Платона вместе с мужчинами. Я просила, чтобы его ногу не вытаскивали, иначе ее бы оторвало. В итоге кожа все равно треснула из-за давления.

фото: onliner.by

По ощущениям все длилось минуты четыре, которые бабушке Платона показались вечностью. Ребенка смогли достать только после того, как отключили сливную трубу. Мужчины помогли вынести его из бассейна и положили на резиновый коврик. Тут появился и врач аквапарка.

— Когда я вышла из бассейна, то поняла, что сейчас отключусь. Все вокруг стало черным, а люди какими-то оранжевыми. У меня затряслась голова, я села и уперлась руками в пол, они просто окостенели. Люди дали мне нашатырь, корвалол и помогли встать. Подруга невестки, которую мы случайно встретили там, попыталась вызвать скорую, на нее налетели медики из бассейна и просили этого не делать. Мол, у них свой квалифицированный доктор. Когда я немного пришла в себя, услышала вопрос этого самого доктора: «А нам нужно накладывать жгут?»

Очень разозлило это «Мы с бабушкой уже все порешали, подарочек ей дали»

Людмила решила, что без скорой здесь не обойтись. Бабушка с внуком отправились в травмпункт на улице Кижеватова. Там мальчику сделали рентген, обработали скальпированную рану и наложили гипс.

— Он очень сильно испугался, я его немного успокоила валерьянкой, сейчас вот думаю, может, стоит к психологу сводить. Сейчас вроде уже успокоился, держится молодцом, он у меня храбрый парень. Не плакал, когда ему делали перевязку. Мама его воспитывала так: «У нас в семье мужчины не плачут», — говорит Людмила.

фото: onliner.by

Женщина возмущена тем, что после ЧП с ее внуком водопад и злополучную трубу снова включили, только завесили сеткой и приколотили какие-то палки.

— Хотя работники уговаривали нас не вызывать скорую, я понимала: выйди мы за пределы территории, уже ничего бы не доказали. И еще интересный момент: когда нас усаживали в машину скорой, дали бутылку воды и пачку чипсов, я даже не сразу поняла, что это, автоматически положила в сумку и вспомнила только дома. А подруга невестки потом рассказала: когда она ругалась с работниками бассейна, чтобы те выключили эту трубу, ей ответили: «Женщина, не волнуйтесь, мы с бабушкой уже все порешали, подарочек ей дали». Меня это очень разозлило.

фото: onliner.by

Людмила обратилась в милицию, в субботу ее позвали на следственный эксперимент, а мальчика — на судмедэкспертизу. Сообщили, что возбудили уголовное дело.

— Я заплатила немаленькие деньги за вход и хочу, чтобы ребенок был здесь хотя бы в безопасности. Это хорошо, что я рядом была, а если бы я не увидела? Если бы внук нырнул и его засосало, то ему бы просто не хватило расстояния вынырнуть за воздухом! Я хочу, чтобы другие родители узнали об этом и их дети не попали в такую же ситуацию. Надеюсь, руководство решит эту проблему, — комментирует Людмила.

фото: onliner.by

Случилась путаница, бабушка мальчика приносит извинения «Фристайлу»

Как мы уже написали выше, ЧП случилось в бассейне Дворца водного спорта, который находится рядом с аквапарком «Фристайл». Из-за этого, по всей видимости, и произошла путаница. И в субботу, 13 июня, в телегам-каналах начала появляться информация о том, что ребенка засосало в сливное отверстие аквапарка «Фристайл». Спустя время на БЕЛТА появилось такое сообщение (приводится с сохранением орфографии и пунктуации):

«Фейк!!! В одном из деструктивных телеграмм-каналов опубликовали информацию о том, что в минском аквапарке „Фристайл“ ребенка засосало в слив. И якобы в результате у ребенка — перелом ноги, скальпированная рана, ну и стресс, само собой. При этом сообщается, что администрация парка препятствовала вызову скорой и пыталась выгнать бабушку за территорию. К тому же, указано, что заведено уголовное дело. ‼️Все это не соответствует действительности‼️»

Также приводятся слова замдиректора по коммерческим вопросам аквапарка «Фристайл»: он заявил, что информация не соответствует действительности.

«Информация о том, что в нашем аквапарке „Фристайл“ ребенка засосало в слив, является абсолютно фейковой. Это не единичный случай, не первый вброс такой. И в различных группах в Telegram эту информацию активно подхватили. Но это все неправда», — сообщил Гоман Виктор Владимирович.

И он прав, во «Фристайле» действительно ЧП не было. Повторимся, оно произошло в бассейне с минеральной Дворца водного спорта.

Людмила приносит свои извинения аквапарку «Фристайл» и говорит, что фотографии в телеграм-каналы отправил кто-то из очевидцев. Видимо, в спешке произошла путаница.

Что говорят в администрации Дворца водного спорта и в Следственном комитете?

Во Дворце водного спорта ответили: «Комментариев не даем по этому поводу» — и положили трубку.

Получить оперативный комментарий в Следственном комитете также не удалось. Как только мы узнаем подробности — сразу дополним новость.

Напомним, в ноябре прошлого года в аквапарке «Фристайл» погибла 18-летняя девушка, ее присосало к сливной трубе бассейна. Аня со своим парнем Димой пошла отдыхать в аквапарк «Фристайл». У молодых людей была годовщина отношений. Девушка должна была ждать в бассейне, пока ее парень спустится с высокой горки, но пропала из виду.

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