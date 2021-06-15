Отсечь преступника от финансирования: как ускорить крушение режима Лукашенко 8 15.06.2021, 7:32

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фото: AP

Мнение литовского и украинского экспертов.

После захвата самолета Ryanair Лукашенко начался восприниматься в мире совершенно в другом качестве. Если ранее за ним закрепилось прозвище «последний диктатор Европы», то теперь о нем говорят не иначе как о террористе. Узурпатор стал настоящей угрозой для международной безопасности и фактором нестабильности в регионе.

Как решить эту проблему? Сайт Charter97.org поговорил с литовским политологом Марюсом Лауринавичюсом и украинским журналистом, главным редактором портала «Цензор.нет» Юрием Бутусовым.

Контрабандой людей занимается только мафия, а не власть

Лукашенко пытается устроить гуманитарную катастрофу на границах Евросоюза. Литва заявила, что потоки нелегалов из Беларуси достигли исторического максимума.

Cтарший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс в комментарии для сайта Charter97.org отметил, что действия белорусских властей все чаще напоминает поведение преступной группировки:

– Как еще одно свидетельство того, что для белорусских властей (даже властями их назвать нельзя, потому что это нелегитимная власть) не существует никаких международных правовых норм. Они себя ведут как преступный режим. Это контрабанда людей, если совсем понятным языком выразиться. Контрабандой людей занимается только мафия, а не власть.

Диалог с Минском — это ошибка

Аналитик Вильнюсского института прокомментировал заявление депутата Сейма Литвы Лауринаса Кащюнаса, который предложил построить на границе с Беларусью стену. Марюс Лауринавичюс говорит, что подобные меры безопасности должны были появиться уже давно:

— Литва может задействовать вооруженные силы, то есть нашу армию, если ситуация будет ухудшаться и об это уже говорили. Я думаю, что с таким режимом, конечно, не только сейчас нужно строить стены, она уже должна была быть построена.

Также литовский политолог критикует политику диалога с режимом Лукашенко, которая долгое время была доминирующей в отношениях между Брюсселем и Минском:

— Даже в Литве, к сожалению, еще полтора года назад этот режим оценивался как, конечно, недемократический, но вроде была такая концепция, что и с этими властями можно как-то сотрудничать, найти какой-то общий язык.

Оказалось, что это была большая ошибка. Я всегда говорил, что с такими режимами договариваться нет смысла.

«В ЕС понимают, что режим Лукашенко — это террористический режим»

Марюс Лауринавичюс отмечает, что сегодня Европа едина в своем подходе к белорусским властям:

— В ЕС понимают, что режим Лукашенко — это террористический режим. Об этом откровенно, наверное, говорили все представители стран Евросоюза, я даже не знаю, кто об этом не заявил после посадки самолета Ryanair.

Я еще раз повторю, что мне очень жаль, что только вот такие действия заставили приоткрыть глаза многим в Европе и даже в Литве. Было ясно давно, что это преступный режим.

Даже если говорить о каких-то международных нормах, то в 1995 году Лукашенко сбил воздушный шар и погибли два американца. Уже тогда было понятно, что это за власть. Затем он убивал оппозиционеров, тоже было всем все ясно. Даже Совет Европы провел свое расследование и там всем было установлено, что это преступление властей, но на эти преступления долгие годы закрывались глаза и то, что мы имеем сейчас — отчасти вина и европейского сообщества.

«С преступниками надо обращаться как с преступниками»

Готовы ли страны Запада к более жестким мерам, чтобы решить проблему угрозы европейской безопасности, в которую превратился режим Лукашенко? Аналитик Вильнюсского института считает, что сегодня нужно поднимать вопрос об отсечении диктатора от финансирования:

— Сегодня речь не о политическом давлении, потому что с преступниками такие действия не эффективны. С преступниками надо обращаться как с преступниками. Если мы говорим о международном терроризме, а мы об этом и говорим, то надо действовать как с международным терроризмом. В первую очередь — отсечь от финансирования. Делать все, что можно, чтобы режим не смог себя финансировать. Это не приведет завтра к крушению Лукашенко, потому что этот режим поддерживается и Путиным, но сделать так, чтобы это стоило Кремлю как можно дороже. Вот эта стоимость содержания Минска приведет Путина к мысли, что, может, хватит.

Массовые протесты изменили восприятие Беларуси в Украине

Режим Лукашенко угрожает не только безопасности Евросоюза, но и Украины. Диктатор намекает на признание своим режимом Крыма частью России. Остро стал вопрос военной безопасности, ведь белорусский узурпатор — верный вассал главы Кремля. Однако долгое время украинские власти вели диалог с Минском. Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов считает, что восприятие Беларуси поменялось после протестов в 2020 году.

— Можно говорить о том, что после того, как Украина увидела протесты белорусов и узурпацию власти, тогда отношение к Беларуси было изменено и во всем мире, и в Европе, и в Украине. Если бы не произошли вот эти массовые протесты, народ не вышел бы на улицы и не оказал гражданское сопротивление, то отношение не изменилось бы, но события 2020 года, в принципе, поменяли все.

Как украинская власть сегодня воспринимает Лукашенко? Юрий Бутусов считает, что Киев видит в лице белорусского диктатора близкого союзника Кремля:

— Именно это привело к полному разрыву минской площадки для переговоров. Более того, это привело к непризнанию Лукашенко «президентом Беларуси», то есть он официально не признан главой государства. Любые его действия будут просто углублять этот разрыв и это будет иметь последствия для Беларуси.

Безусловно, сохранить тот уровень товарооборота будет невозможно. Признание Крыма режимом Лукашенко будет способствовать к тому, что вслед за политическим разрывом будет углубляться и экономический.

«Контакты постепенно сворачиваются»

Главный редактор портала «Цензор.нет» считает, что Киев довольно оперативно отреагировал на захват самолета Ryanair режимом Лукашенко. Украина одной из первых закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов:

— Думаю, что быстрые санкции из-за самолета связаны именно конкретно с вызывающим характером воздушного пиратства в исполнении Лукашенко. Естественно, Украина в этом случае действовала быстро.

Юрий Бутусов отметил, что Лукашенко давно стал фактором нестабильности для Украины. Сегодня контакты с белорусским режимом сворачиваются:

— Все эти годы войны нарастала напряженность у границ, потому что Беларусь принимала участие в совместных маневрах с российской армией.

Приходилось принимать в расчет наличие Беларуси как еще одного плацдарма агрессии против Украины, поэтому, естественно, не было восприятия Лукашенко как такого близкого союзника. Это была просто площадка, допустимый шлюз, через который шла значительная часть контактов с Российской Федерацией. Сейчас значение этого шлюза практически обнулено, контакты, которые шли по этому каналу, постепенно сворачиваются.

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