Байден назвал условия вступления Украины в НАТО 6 15.06.2021, 7:35

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Джо Байден

фото: gettyimages

Киеву необходимо соответствовать определенным критериям.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, президент США Джо Байден заявил, что вооруженное вторжение России в Украину не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий, сообщает «Голос Америки».

«[Вступление Украины в НАТО] зависит от того, соответствуют ли она критериям. Дело в том, что Украине еще предстоит ликвидировать коррупцию. Она должны соответствовать другим критериям, чтобы получить План действий по членству», – заявил президент Байден, отвечая на вопрос журналиста

«Тем временем мы сделаем все возможное, чтобы Украина смогла и дальше сопротивляться агрессии России. И не только от меня будет зависеть, сделаем ли мы вывод о том, что Украина может стать частью НАТО, а будет зависеть от Альянса и от того, как он проголосует», – добавил Байден. – «Я знаю, что их [страны-члены Альянса] нужно убедить, а это непросто. Много лет назад я выступал в Верховной Раде с речью, в которой сказал, что у Украины есть возможность сделать то, чего никогда не было в ее истории: создать демократическую, некоррумпированную – без участия олигархов – нацию. Я отметил во время выступления, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если на самом деле они это сделают. Мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою безопасность».

Нина Янкович, сотрудница Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне (Nina Yankowicz, Wilson Center) комментируя заявления Джо Байдена, напомнила, что в 2008 Украине и Грузии было обещано вступление в Альянс.

«Мы видели, что произошло после этого: Россия вторглась в Грузию, а позже в Украину. Москва продолжала вызывать нестабильность и даже начала прямой вооруженный конфликт в обеих странах. Есть также ряд демократических реформ, которые Киеву необходимо провести, прежде чем Украина сможет стать членом НАТО», – отметила она.

Нина Янкович напоминает, что НАТО – это не только военный альянс, но и альянс демократий.

«Так что я думаю, что президент Байден, вероятно, хочет видеть какие-то антикоррупционные программы, чтобы Украина была демократическим государством. Он ожидает, что Украина станет стабильным государством, чтобы там были политические преобразования и стабильная экономика. – подчеркивает эксперт. – Все это были предварительными условиями для членов, которые вступили в НАТО».

Нина Янкович напоминает, что НАТО не может принять в свои члены ту или иную страну только по той причине, что на нее напали. Это известно и российскому лидеру, который прилагает усилия, чтобы этого не произошло, добавляет она.

«Путин тоже это знает. Он старается создать несколько замороженных или даже горячих конфликтов в Украине, чтобы препятствовать ее вступлению в НАТО», – говорит Нина Янкович.

Президент Украины Владимир Зеленский в «Твиттере» написал, что «лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса, а ПДЧ является неотъемлемой составляющей процесса получения членства»

Вітаю розуміння партнерами з країн @NATO всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери НАТО підтвердили, що 🇺🇦 стане членом Альянсу, а #ПДЧ є невід’ємною складовою процесу набуття членства. 🇺🇦 заслуговує на належну оцінку її ролі у забезпеченні євроатлантичної безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021

Напомним, что В 2008 году при президенте Викторе Ющенко, Киев направил в Брюссель официальное заявление на План действий по членству в НАТО. В 2010 президент Янукович отказался от вступления в Альянс. В 2017 президент Порошенко заявил, что Украина будет добиваться переговоров по ПДЧ.

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