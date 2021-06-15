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Ученые рассказали об «эффекте домино» из-за глобального потепления

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  • 15.06.2021, 7:42
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Ученые рассказали об «эффекте домино» из-за глобального потепления

Это изменит жизнь почти половины жителей Земли.

Потепление климата на два градуса может привести к эффекту домино и изменить жизнь почти половины жителей Земли, выяснили немецкие и шведские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

«Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения», — говорится в исследовании.

Ученые воссоздали три миллиона сценариев развития климата на планете с помощью компьютера. Из них около 30 процентов привели к возникновению эффекта домино — явлению, в ходе которого безвозвратно вымирают обитатели Земли и полностью меняются природные условия. Для такого изменения нужно потепление средней температуры планеты на два градуса.

Исследователи отметили, что глобальное потепление запускает изменения многих пищевых цепочек. Это приводит не только к вымиранию животных, но и к засухам, пожарам, штормам и наводнениям.

По мнению исследователей, в процессе глобального потепления ключевую роль сыграет таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Из-за этого сначала остынут теплые течения в Атлантике, потом снизится количество осадков в тропическом поясе, а после — леса Амазонии станут саванной. Такие изменения повлияют на жизнь 40 процентов людей, в особенности на жителей прибрежных районов.

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