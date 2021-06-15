Первый штат США вакцинировал 80% населения и отменил все COVID-ограничения 1 15.06.2021, 7:55

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Губернатор штата поделился историей успеха.

Американский штат Вермонт первым в США вакцинировал от COVID-19 более 80% населения, в связи с чем в нем отменили все COVID-ограничения.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения.

«Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, следящая за данными и доверяющая медицинской науке», — заявил губернатор штата Фил Скотт.

Чрезвычайную ситуацию в штате Вермонт объявили 13 марта 2020 года.

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