«Живые деньги в Беларуси будут заменены на фантики» 13 15.06.2021, 8:05

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фото: onliner

Пора спасать свои сбережения.

Телеграм-канал «Ник и Майк» узнал несколько интересных фактов, связанных с перспективами финансовой системы Беларуси.

«Российская фирма посредник в настоящее время ищет возможности организации печати «ценных бумаг» для нужд белорусского заказчика. Тираж достаточно большой - диапазон от 650 до 750 млн единиц. Заказ срочный - очень нужно выполнить до конца первой декады июля», — пишет телеграм-канал.

Круг компаний, которые могут выполнить заказ, крайне мал. В основном они из ЕС и Великобритании. Чтобы выполнить заказ в краткие сроки, очень желательно использовать элементы уже существующих матриц. Беларусские деньги печатались в Великобритании и Польше. Соответственно, элементы хранятся там. И именно туда направлены соответствующие обращения. Пока ответов нет.

Никто не хочет ввязываться в мутную историю - российский посредник и несколько европейских компаний для прикрытия не меняют ситуацию - нужны матрицы, которые принадлежат Беларуси (Штирлица в центре Берлина не выдавала ни буденовка с красной звездой, ни парашют).

Если взять планируемый тираж, то это может соответствовать объему средств, который лежит на валютных депозитах у населения (при соблюдении пропорций номиналов) и тогда все идет к тому, что живые деньги будут заменены на фантики или долговые расписки государства-банкрота.

Либо же это могут быть облигации Агентства управления активами. То есть в упрощенном виде - перевод задолженности госпредприятий перед банковской системой в долговые расписки Агентства. По сути ничего не поменяется, но в бухучете будет выглядеть лучше. В этом случае сильнее пострадают банки.

Сроки определяются вступлением в силу норм, о возможности введения ограничений на валютные операции - 9 июля 2021 года. Беларусь рискует стать Ираном в ближайшее время с точки зрения доступа к SWIFT... Пора спасать средства.

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