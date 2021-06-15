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Медики назвали суперраспространителей новых штаммов коронавируса

  • 15.06.2021, 8:28
  • 5,472
Медики назвали суперраспространителей новых штаммов коронавируса
фото: adobe.stock

Клинические проявления COVID-19 изменились.

Новые штаммы коронавируса наиболее активно распространяет молодежь, которая при этом саму инфекцию переносит легче. С таким заявлением выступила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает kp.by.

По мнению специалиста, клинические проявления COVID-19 изменились, однако по-прежнему напоминают симптомы ОРВИ. Они наблюдаются у молодежи, и в результате легкомысленного поведения этой категории пациентов, не изолирующихся вовремя, инфекция распространяется быстрее.

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