Командующий ВВС и ПВО проговорился: названа точка перехвата самолета Ryanair белорусским истребителем 9 15.06.2021, 8:39

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Лукашенковский генерал признал факт захвата гражданского авиалайнера в небе над Беларусью.

Командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб заявил, что командир принужденного к посадке в Минске рейса Афина-Вильнюс компании Ryanair был готов к тому, что самолет будет перехвачен белорусским истребителем.

«Командир корабля ожидал, что в точке разворота его будет ждать белорусский истребитель», - заявил Голуб на пресс-конференции в Минске, пишет АФН.

«Расчеты по пространственно-временным нормативам» указывают, что точка перехвата самолета Ryanair находилась в небе над Лидой, заявил лукашенковский генерал. По словам командующего ВВС и ПВО, именно в этой точке борт ирландской авиакомпании и начал разворот на Минск.

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