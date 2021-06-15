Проделки кремлевского «камикадзе» 3 Юрий Рарог, kasparov.ru

15.06.2021, 8:49

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фото: ap

А конец будет плохой – уже видно невооруженным глазом.

Политический игрок, каким бы виртуозным он не был, все равно повторяется, раскрывая тем самым свой стиль и уровень. Есть свой стиль и у Путина, который многое говорит о хозяине. В большой политической игре Путин предпочитает обходиться не политическими, а традиционными спецслужбистскими методами: подкуп, шантаж, убийство. Но особенно он любит использовать провокацию и подставу. Причем этот хитрун пытается всякий раз кучеряво закрутить сюжет и сыграть в четыре руки, т.е., убить сразу нескольких зайцев (начитался чего-то в детстве).

Так, 21 год тому назад было организовано убийство Георгия Гонгадзе. Цели ставились "наполеоновские": опозорить Кучму в глазах Запада, переориентировать его на Восток, дискредитировать Украину как "неудавшееся государство" (Путин этот тезис лично неоднократно озвучивал), дестабилизировать политическую ситуацию в стране и подготовить ее к очередному "братскому воссоединению". Технически все было сделано неплохо: подгадали несколько коррупционных скандалов, вовремя всплыла история торговли оружием, через свою агентуру в спецслужбах насобирали соответствующих записей разговоров Кучмы о Гонгадзе, вывезли Георгия в лес, якобы попугать и убили, как бы случайно. Несколько позже, офицер охраны передал пленки одному из лидеров оппозиции. Благодаря этой несложной, в общем-то, комбинации получился большой политический скандал. Но вот что характерно. Несмотря на то, что на оперативно-тактическом уровне удалось тогда "комбинатору" почти все, стратегическая цель достигнута не была. Украина не стала провинцией рашистской империи. Напротив, те события послужили катализатором "Оранжевой" революции.

Зайдем с другой стороны (настооойчивый до ненормальности). В ход пошли заокеанские "консервы", это я о Трампе, его авторитарном "обострении" и разудалом выборном сабантуе. Эх, что ни говори, а умеет расшкварить публику сукин сын (просто Бакунин какой-то). Путин определенно пытался помочь коллеге и, конечно, через Украину, организовывал сливы информации о Байдене и его сыне используя местную "пятую колонну" и т.д. И вновь технически все было неплохо, но стратегические цели достигнуты не были, более того, союзнические отношения США и Украины продолжают развиваться. Кроме того, события подтолкнули украинские власти заняться друзьями Путина в Украине и не только легалами, но и криминалами, а демократическая система США получила мощный импульс для самосовершенствования.

Все эти примеры говорят о многом, в т.ч., об интеллектуальном уровне этого туповатого хитруна. Ему недоступно понимание закономерностей функционирования политической жизни и сложных общественных взаимосвязей, определяющих развитие человеческого общества. По своим качествам Путин исполнитель средней руки, поэтому ему нужны простые и понятные задания: кого-то убить, что-то захватить, что-нибудь построить. При этом предвидение последствий своих действий хитруну недоступно. Так, если вы спросите у Путина зачем он зациклился на этом "золотом" (по себестоимости) СП-2, то объяснение будет по-детски простое, что-то там об Украине и т.д. Хитрун не понимает, что его в очередной раз "имеют", и та "золотая труба" – это дорога в никуда. Ибо там тоже его враги и они уже давно решили его судьбу. Но такова психологическая особенность всех диктаторов – их ущербность делает их легко манипулируемыми. Только помани перспективой доказать какой он крутой и делай с ним что хочешь.

Такой метод, кстати, был применен в 1942-43-м, когда Гитлер "подсел" на Сталинград. Для него было принципиально важно взять этот город. И пока ударная группировка вермахта старательно исполняла бессмысленные и даже вредные, с военной точки зрения, приказы своего фюрера, шанс на победу был упущен. А нужно сказать, что ситуация летом 1942-го была для сталинского режима действительно критической, но "камикадзе" широко и глубоко видеть не способен, а значит он обречен. Сколь веревочка не вейся, а конец будет, причем плохой – уже видно невооруженным глазом.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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