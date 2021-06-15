В Беларуси меняют маркировку товаров и вводят новую на молочку 11 15.06.2021, 8:58

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Подорожают ли из-за этого продукты в магазинах?

Как правило, специальная маркировка выглядит как акциз — с указанием номера, по которому можно отследить происхождение товара. Ее можно заметить на напитках, стиральных порошках, моторном масле и других товарах. Сейчас эти группы товаров расширяются для контроля. К косметике Nivea прибавится молочная продукция. Производители новых знаков объясняют, что изменится и подорожают ли из-за нее продукты в магазинах, пишет onliner.by.

Как выглядит маркировка?

Маркировка на товары в Беларуси существовала намного раньше истории с Nivea — с 2005 года. На упаковку некоторых товаров (сейчас это 21 товарная позиция) прикрепляется специальный стикер, защищенный от подделки и копирования. На стикер наносится постоянная информация («чай», «кофе», «сок» и так далее) и переменная информация — серия и учетный номер, по которому можно определить легальность товара и его локацию.

Что изменится в июле и почему?

С 8 июля в Беларуси вместо системы контрольных знаков начнет действовать система унифицированных контрольных знаков (УКЗ). То есть раньше для товара была своя собственная маркировка — чай, пиво, кофе и т. д. А сейчас будет один вид — УКЗ. Плюс с этого момента маркировать станут всю молочную продукцию белорусского производства — начиная с мороженого и сыров. Маркировать молочную продукцию будут не УКЗ, а специальным двумерным штрихкодом. Он будет содержать информацию о молочной продукции и производителе — с защищенным материальным носителем или без него.

«Инициатором обязательной маркировки молочной продукции выступила Россия, потребовав ее введение для стран-экспортеров. Это значит, что молочная продукция, которая пойдет на экспорт этим летом, должна быть промаркирована. В дальнейшем, благодаря данной системе, путь каждого товара от производства и склада до его покупки на кассе магазина можно будет проследить в режиме онлайн», — говорит Вячеслав Танин, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Голографическая индустрия».

Зачем вообще нужна маркировка?

Специальная маркировка — своеобразный паспорт товара, в котором можно узнать информацию о производителе и поставщике. Госпредприятие «Издательство „Белбланкавыд“», которое занимается продажей контрольных знаков, выпустило специальное приложение «Электронный знак». В нем можно проверить подлинность происхождения одежды и обуви, ювелирной продукции, шин и покрышек, парфюмерии и фотоаппаратов, скоро к ним добавится и молочка.

«Маркировка гарантирует для покупателя легальность товара на полке и оградит рынок ЕАЭС от некачественных товаров. Производитель, поставщик либо экспортер ставит на каждый товар уникальный код DataMatrix, и потребитель, просканировав его, сможет убедиться, что товар легальный. А государство будет видеть весь путь товара от создания до конечного владельца», — говорят создатели маркировки.

Так выглядит новая маркировка товара.

Главная цель маркировки — борьба с контрафактом, также контрольный знак гарантирует, что за товар уплатили все налоги и сборы.

«Система маркировки товаров неоднократно доказывала свою эффективность на территории Беларуси, — считает Вячеслав Танин. — По данным МНС, после введения контрольных знаков на пиво официальный импорт из России вырос в 8—9 раз, реализация соков — в 3,2 раза. Это „обеление“ рынка. Иными словами, введение маркировки позволило многим субъектам хозяйствования работать официально и легально. Кроме того, полностью исчезла конкуренция со стороны нелегальных предпринимателей. Поскольку Беларусь — компактная страна с точки зрения территории, проверяющие органы могут оперативно реагировать на непромаркированный товар, находящийся в продаже, и устанавливать каналы сбыта контрафактной (а иногда и опасной, если мы говорим про продукты питания) продукции».

Для белорусского экспортера наличие на упаковке защищенного материального носителя — серьезный удар по контрафакту, который нередко встречается на прилавках российских магазинов. Во-первых, такой защищенный материальный носитель невозможно подделать или переклеить, во-вторых, покупатель невооруженным глазом сможет отличить продукцию, которая действительно была выпущенная на территории белорусского завода, от подделки, изготовленной в подпольном цеху.

Правда ли, что из-за маркировки товары станут дороже?

Цена контрольных знаков раньше составляла от 1 копейки до двух рублей, так решило Министерство по налогам и сборам. В отличие от конфедерации предпринимателей, компания-изготовитель контрольных знаков считает, что данные нововведения не приведут к увеличению стоимости товаров.

«Например, чтобы производить или экспортировать соки, на них должна была быть одна маркировка ценой в 1 копейку, для ноутбуков — 1 рубль. А цена УКЗ фиксированная — 2 копейки. То есть для предпринимателя это станет не дороже, а дешевле. Сами сравните: раньше для телефона цена маркировки была 1 рубль, а теперь — 2 копейки. При этом список продукции, подлежащей маркировке, не сильно расширился — добавилась молочная продукция», — считает Вячеслав Танин.

Самая дорогая сейчас маркировка (для шуб) в цене не изменится, она стоит как раньше — 2 рубля.

Где взять новую маркировку на молочку?

Есть два варианта маркировки молочки. В первом случае необходимо использовать защищенный материальный носитель, который наносится на упаковку, этикетку или готовый продукт. В альтернативном случае при наличии электронных накладных можно наносить двумерный штрихкод сразу на упаковку.

Цена в обоих случаях одинаковая — 2 копейки.

А если не соблюдать правила?

За нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками грозит ответственность по статье 13.24 КоАП. Ответственность — штраф до двенадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения (то есть непромаркированного товара).