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«Мы это можем легко доказать»: в Украине обвинили Лукашенко во лжи

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  • 15.06.2021, 9:08
  • 10,740
«Мы это можем легко доказать»: в Украине обвинили Лукашенко во лжи

Украинская сторона готова предоставить информацию в рамках расследования по делу о пиратском захвате самолета Ryanair.

Глава государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак в очередной раз заявил, что слова Лукашенко об инциденте с лайнером Ryanair не соответствуют действительности.

«Никаких запросов (о посадке самолета — ред.) нам не поступало, — подчеркнул Андрей Ярмак. — Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются».

Чиновник отметил в интервью «Бизнес цензор», что украинская сторона готова предоставить эту информацию в рамках расследования.

Ранее пресс-служба аэропорта имени Шопена (Варшава) также опровергла заявление белорусского правителя.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.

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