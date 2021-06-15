Байден еще раз ответил на вопрос, является ли Путин убийцей

Байден еще раз ответил на вопрос, является ли Путин убийцей2
- 15.06.2021, 9:26
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Президент США выступил в Брюсселе по итогам саммита НАТО.
Президент США Джо Байден в Брюсселе по итогам саммита НАТО ответил на вопрос, продолжает ли он считать Владимира Путина убийцей.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РБК.
Журналисты сказали Байдену, что Путин в интервью NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его убийцей. На это Байден ответил: "Я тоже смеюсь".
"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", — завершил мысль Байден.
По словам американского президента эта ситуация не имеет большого значения с точки зрения встречи с Путиным.