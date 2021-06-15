Не ту «трын-траву» косой зацепил 3 Телеграм-канал «Серпом По»

15.06.2021, 9:46

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Кремлевский коллектив похож на комичных никулинских зайцев из «Бриллиантовой руки».

В России Оруэлл онлайн. Здесь скрижали спускаемого сверху властного завета в случае чего правятся почти сразу – едва коснувшись ушей публики. Буквально стараются выковырять неудобные слова Путина из ушных раковин – хватают их за ноги и тащат наружу.

Не успел Путин сплюнуть в интервью NBC словами, что ему «все равно», как там будет в колонии с Навальным, как сразу понеслась правка стенограммы – Кремль вырезал его искреннее, нутряное «да мне все равно».

Смешные люди. «Слово не воробей. Вылетит – не поймаешь».

Это все равно, как если бы Белый дом бросился вымарывать из стенограммы слова Байдена о киллере Путине в интервью другому медиа-гиганту – ABC.

Кремлевский коллектив похож на комичных никулинских зайцев из «Бриллиантовой руки» - с их лихой косьбой при Луне под песню «А нам все равно …»

Накосит главный в интервью черт знает чего, принесут охапкой в Кремль, свалят и разбирают – то ли урезал. По итогам общения с NBC выяснили, что не ту «трын-траву» косой зацепил.

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