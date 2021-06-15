Израиль окончательно покончил с ношением масок 15.06.2021, 9:56

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В стране снято последнее ограничение.

С 15 июня в Израиле отменяют обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях.

Это было одно из последних ограничений в стране, которое ввели в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает dw.com.

Однако въезд в страну для иностранцев фактически закрыт — въехать можно только по особым семейным или рабочим обстоятельствам.

1 июня в Израиле были отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок.

Заболеваемость COVID-19 в Израиле пошла на спад на фоне массовой вакцинации взрослого населения.

Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире. В настоящее время больше половины населения получили уже два укола вакцины Pfizer/BioNTech.

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