Израиль окончательно покончил с ношением масок
- 15.06.2021, 9:56
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В стране снято последнее ограничение.
С 15 июня в Израиле отменяют обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях.
Это было одно из последних ограничений в стране, которое ввели в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает dw.com.
Однако въезд в страну для иностранцев фактически закрыт — въехать можно только по особым семейным или рабочим обстоятельствам.
1 июня в Израиле были отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок.
Заболеваемость COVID-19 в Израиле пошла на спад на фоне массовой вакцинации взрослого населения.
Программа вакцинации населения в Израиле стала одной из самых быстрых в мире. В настоящее время больше половины населения получили уже два укола вакцины Pfizer/BioNTech.