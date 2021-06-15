Бобруйские партизаны предложили ЖЭСам и милиции «игру», от которой нельзя отказаться

Бобруйские партизаны предложили ЖЭСам и милиции «игру», от которой нельзя отказаться2
- 15.06.2021, 10:00
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Патриоты преобразили город.
В Бобруйске партизаны украсили город бело-красно-белыми ленточками, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
«...Дворники и милиционеры! Мы предлагаем вам игру, от которой вы не можете отказаться.
Как думаете, сколько ленточек спрятано в городе? Сколько вы сможете срезать?
Ищите быстрее. А иначе бело-красно-белые ленты... Ну…
Увидят люди.
Мы даже укажем вам парочку мест.
Но только потому, что в глубине души мы понимаем свою злодейскую ужасность — и нам очень стыдно!
Очень.
Очень-очень», — заявили партизаны.