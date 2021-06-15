Бобруйские партизаны предложили ЖЭСам и милиции «игру», от которой нельзя отказаться 2 15.06.2021, 10:00

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архивное фото: tut.by

Патриоты преобразили город.

В Бобруйске партизаны украсили город бело-красно-белыми ленточками, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

«...Дворники и милиционеры! Мы предлагаем вам игру, от которой вы не можете отказаться.

Как думаете, сколько ленточек спрятано в городе? Сколько вы сможете срезать?

Ищите быстрее. А иначе бело-красно-белые ленты... Ну…

Увидят люди.

Мы даже укажем вам парочку мест.

Но только потому, что в глубине души мы понимаем свою злодейскую ужасность — и нам очень стыдно!

Очень.

Очень-очень», — заявили партизаны.

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